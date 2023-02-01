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3 часа назад

Голос есть, а картинку вырезали: КВНщика Сергея Писаренко удалили из шоу «Три аккорда» на Первом канале

Popcake.tv

КВНщик Сергей Писаренко в прошлом году резко высказался о ситуации в Украине. В 2022 году с его участием должно было выходить шоу «Три аккорда» на Первом канале. Однако премьеру отложили до 2023 года, так как повестка была не развлекательная. В этом году, после критики Писаренко, поклонники не заметили его на экранах. Так, Писаренко вырезали из всех эфиров. Например, там, где Сергей выступал в большом составе, его просто убрали и не показывали. При этом в номерах, где он выступал с кем-то дуэтом, слышен его голос, а картинки при этом с его изображением нет. Напомним, в прошлом году многие представители шоу-бизнеса уехали из России. Весь светский мир разделился на украинский и российский. Более того, те, кто критически были настроены по отношению к своей стране, лишились работы. Например, Иван Ургант до сих пор не появился на Первом канале со своим шоу. Хотя убеждает всех, что «Вечерний Ургант» не закрыли, а просто приостановили. Сам Иван лишился многих проектов из-за своей позиции.

Голос есть, а картинку вырезали: КВНщика Сергея Писаренко удалили из шоу «Три аккорда» на Первом канале
Фото: Popcake.tvPopcake.tv
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