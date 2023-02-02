Кравец поделилась эмоциями после премьеры шоу «Конфетка»

Телеведущая, резидент Comedy Club Марина Кравец высказалась об ощущениях от новой музыкальной программы «Конфетка» на ТНТ. Она считает передачу настоящим шоу.
В эфире телеканала показали премьерный выпуск «Конфетки». Новая программа призвана помочь народному творчеству найти своего слушателя. Участвуют в этом популярные российские артисты.
«Мы это все находим, приглашаем авторов этих произведений, общаемся, а потом на сцене появляется суперзвезда российского шоу-бизнеса, которая перепевает песню на свой лад, в суперпрофессиональной обработке, с подтанцовкой. Таких номеров пять за программу, в конце победитель получает приз. Это настоящее шоу!» — отметила Кравец в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».
Вторым гостем радиоведущей стал DJ Smash. Он также остался под впечатлением от премьеры. Просмотр программы вызвал у него восторг. Для себя диджей выделил песню «Мальчик из Твери».