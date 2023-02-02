Кравец поделилась эмоциями после премьеры шоу «Конфетка»

«Мы это все находим, приглашаем авторов этих произведений, общаемся, а потом на сцене появляется суперзвезда российского шоу-бизнеса, которая перепевает песню на свой лад, в суперпрофессиональной обработке, с подтанцовкой. Таких номеров пять за программу, в конце победитель получает приз. Это настоящее шоу!» — отметила Кравец в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».