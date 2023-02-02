Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Марина Кравец поделилась эмоциями после премьеры вокального шоу «Конфетка»

Слово и Дело

Телеведущая, резидент Comedy Club Марина Кравец высказалась об ощущениях от новой музыкальной программы «Конфетка» на ТНТ. Она считает передачу настоящим шоу.

Кравец поделилась эмоциями после премьеры шоу «Конфетка»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В эфире телеканала показали премьерный выпуск «Конфетки». Новая программа призвана помочь народному творчеству найти своего слушателя. Участвуют в этом популярные российские артисты.

«Мы это все находим, приглашаем авторов этих произведений, общаемся, а потом на сцене появляется суперзвезда российского шоу-бизнеса, которая перепевает песню на свой лад, в суперпрофессиональной обработке, с подтанцовкой. Таких номеров пять за программу, в конце победитель получает приз. Это настоящее шоу!» — отметила Кравец в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».

Вторым гостем радиоведущей стал DJ Smash. Он также остался под впечатлением от премьеры. Просмотр программы вызвал у него восторг. Для себя диджей выделил песню «Мальчик из Твери».

ТВ,Марина Кравец,Андрей Ширман,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители