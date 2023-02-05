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3 часа назад

Владимир Пресняков стал наставником в шоу «Голос»

Eva.ru

Певец Владимир Пресняков несколько часов назад сообщил фанатам, что стал одним из наставников одиннадцатого сезона музыкального шоу «Голос». Кто займет остальные кресла рядом с Пресняковым?

Владимир Пресняков стал наставником в шоу «Голос»
Фото: Eva.ruEva.ru

Некоторое время поклонники шоу «Голос» переживали, вернется ли любимая передача в эфир. Однако волноваться было не о чем, так как проект продолжается. Недавно, как стало известно, что начинаются съемки классической версии программы, в которой примут участие артисты из из Астрахани, Екатеринбурга, Перми, Минска, Ташкента, Тольятти и других городов.

Особый интерес для зрителей всегда представляет информация об именах наставников проекта. В этот раз одно из кресел займет певец

Об этом музыкант лично сообщил фанатам на своей странице в социальной сети. Для Владимира это появление в «тренерском» составе станет дебютным.

«Я пришел на «Голос» за яркими голосами, в которых звучит любовь и надежда. Люди по-настоящему соскучились по искренности, поэтому я буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность — прочтение материала.

Хочу, чтобы участники не ограничивали себя никакими рамками и делали творческие эксперименты. Пришло время нам всем искать собственный голос, новое звучание. Я пришел на «Голос» узнать, как и о чем теперь поет наша страна», — признался музыкант.

Компанию Преснякову составит Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев, который, как и Владимир, в кресле наставника не сидел, но был одним из самых ярких участников второго сезона, став полуфиналистом. Что же касается Полины Гагариной и Василия Вакуленко (он же Баста) — они наставники со стажем, неоднократно принимавшие участие в шоу.

Кто станет ведущим одиннадцатого сезона, пока не сообщается.

ТВ,Баста,Антон Беляев,Полина Гагарина,Владимир Пресняков,
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