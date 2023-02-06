«Время»: танцы Кириллова, бицепсы Шолмова и сердце Андреевой

С одной стороны, для телепередачи это огромный срок, чуть ли не бессмертие. С другой стороны, многим телезрителям наверняка кажется, что программа «Время» на первой кнопке существовала всегда. И выходила всегда в одно и то же время - в 21.00.

Фото: Мир новостей Мир новостей

За эти 55 лет многое изменилось, в том числе и в программе «Время». Да, название неизменно. Но, скажем, в советское время программу вели всегда два диктора: мужчина и женщина. Первыми ведущими стали Игорь Кириллов и Нонна Бодрова, Анна Шатилова и Евгений Суслов, Виктор Балашов, Аза Лихитченко, Вера Шебеко, Светлана Жильцова и многие другие.

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В 1994 году дикторский отдел закрыли. Сейчас программа выходит в эфир с одним ведущим в кадре - ее посменно ведут Екатерина Андреева и Виталий Елисеев, а по воскресеньям - Екатерина Березовская.

Кстати, название «Время» у передачи было не всегда. Так уж сложилось, что в 1991-м главная информационная программа страны стала называться «ТВ Информ», а с 1992-го - «Новости Останкино». Название «Время» вернулось только спустя несколько лет - в декабре 1994 года.

Конечно, многое из того, что происходит в самой студии, остается за кадром.

- Не забуду свой самый первый эфир, - вспоминает Калерия Кислова, главный режиссер программы «Время» с 1977 по 2006 год. - Дикторами тогда были Игорь Кириллов и Нонна Бодрова. Я даю команду, идет 19-секундная начальная заставка. Вдруг Кириллов срывается с места, начинает танцевать, дирижировать и петь. У меня кровь в жилах застыла! Я вскочила, машу, кричу ему из режиссерской: «Игорь, садитесь на место!» А он себе развлекается. На последних тактах заставки спокойно садится за стол - и: «Добрый вечер, товарищи...» Потом объяснил, что специально для меня это представление устроил - «для снятия напряжения»...

А вот история, которая произошла не так давно, в ноябре прошлого года. Настоящей звездой программы «Время» (как и мировых СМИ) тогда стал оператор Юрий Шолмов, чьи 50-сантиметровые бицепсы произвели неизгладимое впечатление на президентов США и Франции во время саммита «Большой двадцатки» в Индонезии.

Тогда Юрий снимал Джо Байдена и Эммануэля Макрона, и те обратили внимание на отличную спортивную форму российского оператора. Во всех новостных сюжетах прошел эпизод, где Байден восторгается и говорит: «Вот это парень! Надеюсь, мы в одной команде?» А услышав, что он русский, добавляет: «Да мне все равно, откуда он, но бицепсы у него отличные - мы такие называем «пушками»!»

Как мы уже отметили, сейчас в эфире зрители видят трех ведущих. Екатерина Березовская, лицо программы «Воскресное Время», впервые появилась в этой студии в 2020 году.

- «Время» — это знак качества, - говорит Екатерина. - Всегда, все 55 лет его истории, здесь хотели работать самые талантливые, самые харизматичные, самые амбициозные люди - ведущие, тележурналисты, шеф-редакторы, режиссеры и многие другие профессионалы. Оттого и энергетика у этой передачи особая.

Виталий Елисеев в программу «Время» пришел в 2007 году. Правда, как оказалось, мог появиться в ней значительно раньше.

- В конце 1990-х на роль ведущего пробовали многих, - вспоминает Елисеев. - Калерия Венедиктовна (Кислова была в числе режиссеров программы «Время» в те годы. - Ред.) говорила: «Виталик, у тебя хороший голос, ты молодой, симпатичный...» Но та проба ничем не кончилась - кассету кто-то забрал, положил в дальний ящик, и она затерялась. И прошло почти 10 лет, прежде чем я стал вести «Время». Для меня эта программа - прежде всего Работа с большой буквы, которой отдаешь большую часть времени. Даже если ты на выходной неделе, все равно смотришь «Время»: нельзя выпадать из информационного поля, смотришь все выпуски подряд. Конечно, это и общение с удивительными людьми, которые, в отличие от меня, повидали весь мир и накопили колоссальный опыт работы в журналистике. Для меня общение с людьми, которые владеют словом, - самое дорогое...

Екатерина Андреева стала ведущей этой передачи в 1997 году.