Телеведущая Яна Чурикова рассказала о постановках на «Фабрике звезд»

Яна Чурикова была ведущей популярного музыкального шоу под названием «Фабрика звезд». Сейчас она занята вокальным проектом «Голос. Дети». Кроме того, телеведущая активно участвует в YouTube-программе о «Фабрике звезд».

В проекте «Надо обсудить» Чурикова рассказала несколько секретов «Фабрики звезд». В частности, она высказалась о романтических отношениях между всеми участниками. По словам звезды, бракосочетание Ирины Дубцовой и Романа Черницына прошло из-за того, что на этом настояли сценаристы. Также Чурикова вспомнила о Тимати и Алексе. Она отметила, что продюсер шоу Лина Арифулина советовала рэперу обратить свое внимание на эффектную певицу.