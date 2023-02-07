Герои сериала "Во все тяжкие" снялись в рекламе снеков

Американский производитель чипсов снял рекламу с героями сериала "Во все тяжкие". Брайан Крэнстон и Аарон Пол вновь предстали в образах Уолтера и Джесси, правда, вместо запрещенных препаратов они теперь распространяют чипсы.
В ролике появляется Рэймонд Крус, сыгравший в сериале наркоторговца. Он, как и в легендарной сцене шоу, поначалу весьма скептически относится к новой продукции, но затем пробует и проникается к ней уважением.
Также в ролике воспроизведены другие сцены, давно ставшие визитной карточкой сериала.
Отметим, что поклонники шоу тепло встретили рекламу. Ролик опубликован на YouTube-канале производителя, на который подписано 2,8 тысяч человек. За шесть часов видео собрало 120 тысяч просмотров.