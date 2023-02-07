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2 часа назад

Герои сериала "Во все тяжкие" снялись в рекламе снеков

Российская Газета

Американский производитель чипсов снял рекламу с героями сериала "Во все тяжкие". Брайан Крэнстон и Аарон Пол вновь предстали в образах Уолтера и Джесси, правда, вместо запрещенных препаратов они теперь распространяют чипсы.

Герои сериала "Во все тяжкие" снялись в рекламе снеков
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В ролике появляется Рэймонд Крус, сыгравший в сериале наркоторговца. Он, как и в легендарной сцене шоу, поначалу весьма скептически относится к новой продукции, но затем пробует и проникается к ней уважением.

Также в ролике воспроизведены другие сцены, давно ставшие визитной карточкой сериала.

Отметим, что поклонники шоу тепло встретили рекламу. Ролик опубликован на YouTube-канале производителя, на который подписано 2,8 тысяч человек. За шесть часов видео собрало 120 тысяч просмотров.

ТВ,Во все тяжкие,Рэймонд Крус,Аарон Пол,Брайан Крэнстон,
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