82% россиян хотят видеть отечественных персонажей в семейном контенте

При этом взрослые – за реальных героев, дети – за сказочных.

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В России широко обсуждается задача популяризации персонажей российской истории и фольклора, а вышедший в начале 2023 фильм «Чебурашка» показал, что и герои советской анимации способны заинтересовать публику. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили более 300 тысяч интернет-пользователей со всей России, чтобы узнать, какой отечественный контент для всей семьи будет востребован в будущем.

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Большинство опрошенных россиян (82%) уверены, что для детей нужно создавать больше проектов о российских оригинальных персонажах. Остальные 18% с этим не согласны и думают, что их достаточно.

Более трети (35%) из тех, кто приветствует новый контент про национальных героев, называют его необходимым для знакомства детей со своей культурой и историей. 29% считают, что это поможет развивать правильные ценности, 21% – что у современных детей должны быть свои герои. 15% прагматично заметили, что производство такого контента стимулирует экономику страны.

На вопрос, про каких героев сейчас не хватает детского контента, 42% респондентов ответили – про реальных, невыдуманных людей. Четверть (25%) обратились бы к богатырям и персонажам былин, 13% придумали бы новых супергероев, 11% переработали бы истории из советской анимации, 9% симпатизируют персонажам фольклора – домовым, кикиморам и прочим.

Среди участников опроса было 80% респондентов-родителей, у 20% детей нет. Согласно ответам мам и пап, 31% ребят уже интересуются российскими сказками или комиксами, 23% не любят вымышленные миры, 17% смотрят контент про супергероев, 9% увлекаются восточными аниме и мангой.

Самым идеальным форматом для новых историй о российских героях 44% называют кино, мультфильмы и сериалы, 27% – видеоигры. По мнению 19% опрошенных, детей можно заинтересовать книгами, 5% отметили комиксы и ещё 5% – подкасты.

Большинство взрослых (54%) сами не против потреблять новый детский контент про российских персонажей и называют это хорошим вариантом семейного досуга. 19% не уверены, но дадут продакшнам шанс, 16% оставят такой контент на просмотр только детям. 11% готовы смотреть его и без детей самостоятельно.