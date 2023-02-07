Цой заявил, что должен был победить в шоу "Конфетка" вместо Жукова

«Я получаю огромное количество отзывов о проекте «Конфетка» и моем номере «Киска». Я тоже до сих пор в недоумении: есть ощущение, что итог получился несправедливым, потому что мой кавер на трек «Киска» должен был занять первое место. Как минимум могли сделать исключение в виде двух первых мест. Но жюри решило иначе. Поэтому я требую у телеканала ТНТ посадить меня в жюри шоу «Конфетка», чтобы таких ошибок больше не повторялось», — заявил Цой.