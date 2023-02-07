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3 часа назад

Анатолий Цой заявил, что должен был победить в шоу "Конфетка" вместо Сергея Жукова

Газета.Ru

Бывший солист группы MBAND Анатолий Цой не согласился с победой Сергея Жукова в шоу «Конфетка». Певец записал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеообращение к телеканалу ТНТ с требованием сделать его членом жюри проекта. По мнению Цоя, это поможет избежать подобной несправедливости в будущем.

Цой заявил, что должен был победить в шоу "Конфетка" вместо Жукова
Фото: Газета.руГазета.ру

«Я получаю огромное количество отзывов о проекте «Конфетка» и моем номере «Киска». Я тоже до сих пор в недоумении: есть ощущение, что итог получился несправедливым, потому что мой кавер на трек «Киска» должен был занять первое место. Как минимум могли сделать исключение в виде двух первых мест. Но жюри решило иначе. Поэтому я требую у телеканала ТНТ посадить меня в жюри шоу «Конфетка», чтобы таких ошибок больше не повторялось», — заявил Цой.

4 февраля на ТНТ вышел второй выпуск шоу «Конфетка», в котором звезды эстрады перепевают песни из интернета. Его победителем стал автор и исполнитель собственных песен из Ленинградской области Сергей Орлов. Участник получил 300 тыс. рублей после того, как его композицию «Ты моя» на сцене шоу исполнил солист и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

С таким решением жюри согласились далеко не все: многие зрители посчитали, что одержать победу должен был Цой, исполнивший кавер на трек «Киска» тутаевского рэпера Дениса «Mr. Benny» Булгакова.

Ранее в ЮАР стартовали съемки шоу «Новые звезды в Африке».

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