Цой заявил, что должен был победить в шоу "Конфетка" вместо Жукова

Бывший солист группы MBAND Анатолий Цой не согласился с победой Сергея Жукова в шоу «Конфетка». Певец записал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеообращение к телеканалу ТНТ с требованием сделать его членом жюри проекта. По мнению Цоя, это поможет избежать подобной несправедливости в будущем.
«Я получаю огромное количество отзывов о проекте «Конфетка» и моем номере «Киска». Я тоже до сих пор в недоумении: есть ощущение, что итог получился несправедливым, потому что мой кавер на трек «Киска» должен был занять первое место. Как минимум могли сделать исключение в виде двух первых мест. Но жюри решило иначе. Поэтому я требую у телеканала ТНТ посадить меня в жюри шоу «Конфетка», чтобы таких ошибок больше не повторялось», — заявил Цой.
4 февраля на ТНТ вышел второй выпуск шоу «Конфетка», в котором звезды эстрады перепевают песни из интернета. Его победителем стал автор и исполнитель собственных песен из Ленинградской области Сергей Орлов. Участник получил 300 тыс. рублей после того, как его композицию «Ты моя» на сцене шоу исполнил солист и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.
С таким решением жюри согласились далеко не все: многие зрители посчитали, что одержать победу должен был Цой, исполнивший кавер на трек «Киска» тутаевского рэпера Дениса «Mr. Benny» Булгакова.
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