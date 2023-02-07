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3 часа назад

Телеведущий Макаров рассказал, какие костюмы появятся в четвертом сезоне "Маски"

Газета.Ru

Ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров в разговоре с "Вокруг ТВ" заявил, что в новом сезоне проекта выступят 14 новых участников. Он уточнил, что среди новых костюмов конкурсантов появятся Скунс и Шаурма.

Макаров рассказал, какие костюмы появятся в четвертом сезоне "Маски"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Телеведущий считает, что эти образы увидели свет потому, что нашлись участники, которые выбрали такие костюмы. Макаров в шутку предположил, что конкурсант в образе Скунса должен быть "в меру противным".

"Я даже не знаю, кто может быть таким в меру противным. Таким человеком, которого в определенный момент если тронуть, то он начинает вонять. Просто придется выяснить, кто этот Скунс", - резюмировал телеведущий.

ТВ,Вячеслав Макаров,
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