Макаров рассказал, какие костюмы появятся в четвертом сезоне "Маски"

Ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров в разговоре с "Вокруг ТВ" заявил, что в новом сезоне проекта выступят 14 новых участников. Он уточнил, что среди новых костюмов конкурсантов появятся Скунс и Шаурма.
Телеведущий считает, что эти образы увидели свет потому, что нашлись участники, которые выбрали такие костюмы. Макаров в шутку предположил, что конкурсант в образе Скунса должен быть "в меру противным".
"Я даже не знаю, кто может быть таким в меру противным. Таким человеком, которого в определенный момент если тронуть, то он начинает вонять. Просто придется выяснить, кто этот Скунс", - резюмировал телеведущий.