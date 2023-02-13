Звезды поделились ранее неизвестными подробностями о съемках «Маски»

Премьера четвертого сезона шоу «Маска» состоится вечером 12 февраля на канале НТВ. Стало известно, что оставалось за кадром предыдущих сезонов проекта.
Зрители увидят новых персонажей, за которыми будут скрываться российские знаменитости. Всего появятся 14 героев, среди которых Ворон, Горностай, Гусеница, Дикобраз, Лисенок, Мамонтенок, Мандрил.
К традиционному составу жюри присоединился бывший участник «Маски» – певец Алексей Воробьев. Он скрывался за костюмом Монстрика. За время съемок артист набрал два килограмма мышечной массы.
При этом большинство звезд рассказывали, что в костюмах им было очень жарко. Из-за этого они похудели. Например, победитель второго сезона Jony сбросил пять килограммов, а Navai – десять. Они выступали в образах Крокодила и Джокера соответственно.
Победитель первого сезона Анатолий Цой упал в обморок после выступления. Он перенапрягся, так как его номер оказался очень подвижным и энергичным, передает StarHit.
В «Маске» также участвовали возлюбленные членов жюри. В двух сезонах на сцене появлялись мужья Валерии и Регины Тодоренко.
За все существование проекта было создано более 80 образов. Жюри отгадали более половины участников. Певец Тимур Родригез сделал самое большое количество правильных предположений.