Звезды поделились ранее неизвестными подробностями о съемках «Маски»

Премьера четвертого сезона шоу «Маска» состоится вечером 12 февраля на канале НТВ. Стало известно, что оставалось за кадром предыдущих сезонов проекта.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Зрители увидят новых персонажей, за которыми будут скрываться российские знаменитости. Всего появятся 14 героев, среди которых Ворон, Горностай, Гусеница, Дикобраз, Лисенок, Мамонтенок, Мандрил.

К традиционному составу жюри присоединился бывший участник «Маски» – певец Алексей Воробьев. Он скрывался за костюмом Монстрика. За время съемок артист набрал два килограмма мышечной массы.

При этом большинство звезд рассказывали, что в костюмах им было очень жарко. Из-за этого они похудели. Например, победитель второго сезона Jony сбросил пять килограммов, а Navai – десять. Они выступали в образах Крокодила и Джокера соответственно.

Победитель первого сезона Анатолий Цой упал в обморок после выступления. Он перенапрягся, так как его номер оказался очень подвижным и энергичным, передает StarHit.

В «Маске» также участвовали возлюбленные членов жюри. В двух сезонах на сцене появлялись мужья Валерии и Регины Тодоренко.