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3 часа назад

Звезды поделились ранее неизвестными подробностями о съемках «Маски»

Слово и Дело

Премьера четвертого сезона шоу «Маска» состоится вечером 12 февраля на канале НТВ. Стало известно, что оставалось за кадром предыдущих сезонов проекта.

Звезды поделились ранее неизвестными подробностями о съемках «Маски»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Зрители увидят новых персонажей, за которыми будут скрываться российские знаменитости. Всего появятся 14 героев, среди которых Ворон, Горностай, Гусеница, Дикобраз, Лисенок, Мамонтенок, Мандрил.

К традиционному составу жюри присоединился бывший участник «Маски» – певец Алексей Воробьев. Он скрывался за костюмом Монстрика. За время съемок артист набрал два килограмма мышечной массы.

При этом большинство звезд рассказывали, что в костюмах им было очень жарко. Из-за этого они похудели. Например, победитель второго сезона Jony сбросил пять килограммов, а Navai – десять. Они выступали в образах Крокодила и Джокера соответственно.

Победитель первого сезона Анатолий Цой упал в обморок после выступления. Он перенапрягся, так как его номер оказался очень подвижным и энергичным, передает StarHit.

В «Маске» также участвовали возлюбленные членов жюри. В двух сезонах на сцене появлялись мужья Валерии и Регины Тодоренко.

За все существование проекта было создано более 80 образов. Жюри отгадали более половины участников. Певец Тимур Родригез сделал самое большое количество правильных предположений.

ТВ,Маска,Анатолий Цой,Регина Тодоренко,Алексей Воробьев,
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