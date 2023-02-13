"Делаю что хочу": Мясников резко ответил на критику

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на критику в адрес его шоу «О самом главном» на телеканале «Россия 1» в беседе с «Вечерней Москвой».

Фото: Кадр из шоу Кадр из шоу

Так, ранее на форуме «Отзывы» зрители обратились к руководству канала, потребовав убрать передачу Мясникова из эфира.

Врач ответил на это резко:

"Делаю что хочу: хотите — смотрите, не хотите — не смотрите"

Мясников добавил, что в если зрителям нужна ценная медицинская информация, то искать ее стоит в справочнике врача. А "по телевизору", по мнению самого Мясникова, лечить людей нельзя, выписывая им рецепты. Поэтому, чидя у экрана, не стоит ждать информации, добавил он.

Сам телеведущий признался, что не может оценивать себя со стороны, однако, по его словам, очевидно, что шоу с его участием набирает более высокие рейтинги, чем у конкурентов.

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