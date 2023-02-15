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80-летняя актриса едва не оголила грудь в прямом эфире телешоу

Американская актриса и комик Джой Бехар едва не оконфузилась в прямом эфире передачи The View. Отрывок телешоу публикует портал Page Six.

80-летняя актриса едва не оголила грудь в прямом эфире телешоу
© Lenta.ru

80-летняя телезвезда появилась на съемочной площадке в красном брючном костюме в сочетании с топом того же цвета. При этом на губы сценаристка нанесла алую помаду, а свой образ дополнила массивными серьгами в тон одежды. На размещенных кадрах видно, как топ знаменитости начал сползать, из-за чего она чуть не оголила грудь.

«Самый большой сюрприз случился с нами несколько секунд назад, когда лифчик Джой начал выглядывать. Такое ощущение, что он вышел поздороваться. Было очень смешно», — уточнила соведущая актрисы 67-летняя ВупиВупи Голдберг. Во время ее реплики Бехар поправляла наряд со словами: «Это был мой особенный подарок старикам на День Святого Валентина».

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