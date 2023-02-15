80-летняя актриса едва не оголила грудь в прямом эфире телешоу

«Самый большой сюрприз случился с нами несколько секунд назад, когда лифчик Джой начал выглядывать. Такое ощущение, что он вышел поздороваться. Было очень смешно», — уточнила соведущая актрисы 67-летняя ВупиВупи Голдберг. Во время ее реплики Бехар поправляла наряд со словами: «Это был мой особенный подарок старикам на День Святого Валентина».