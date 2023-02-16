Сколько платят ведущей и наставникам «Голоса»

Несмотря на то, что «Голос 60+» и «Голос. Дети» на Первом канале показали, возвращение основной версии проекта оставалось под вопросом. Ходили слухи, что зарубежный правообладатель отозвал лицензию. Но обошлось.
Шоу все-таки вышло в эфир. В обновленном, конечно, виде. Вместо Дмитрия Нагиева, который так и не вернулся в проект, ведущей назначили Яну Чурикову. Она прошла своего рода пробы в детском «Голосе» и всем понравилась. Во всяком случае, руководство канала и проекта ею явно довольны.
Есть новички и среди наставников. Два вакантных красных кресла - ушедшего в мир иной Александра Градского и отказавшегося на этот раз от участия в проекте Леонида Агутина - заняли Владимир Пресняков-младший и Антон Беляев. Последний, к слову, был полуфиналистом «Голоса» в 2013 году.
Ходили слухи, что Александр Градский получал за сезон миллион евро. Остальным наставникам перечисляли на счет поменьше, но тоже о-го-го сколько. А Дмитрий Нагиев якобы зарабатывал около 2 млн долларов за сезон.
Кстати, откуда эти цифры? По сложившейся на ТВ практике точная сумма гонораров - тайна за семью печатями. Даже в контрактах прописано, что размер вознаграждения нельзя разглашать. Поэтому сложно даже предположить, какие выплаты в итоге сейчас светят той же Яне Чуриковой и музыкальным гуру проекта. Однако продюсер «Голоса» Юрий Аксюта уверяет, что бешеных денег никто не получает:
- Был период, когда вообще не платили. Ибо участие в таком проекте во всех странах, где он выходит, крайне выгодно действующим артистам. Это повышает интерес к их гастрольной работе. Так что у нас с тренерами обоюдное соглашение: на выгодных обеим сторонам условияx мы платим гонорар. Но эти цифры не имеют ничего общего с тем, что публиковалось в СМИ, это не два и даже не один миллион долларов. Хотя, может, даже и хорошо поддерживать такую легенду.
Заметим, что отколовшийся от проекта Леонид Агутин говорил в свое время, что за съемки в «Голосе» выплачивают не зарплату, а компенсацию убытков:
- Система финансовых отношений с каналом у меня такая. Существует концертный график. Он составляется на полгода, а то и на год вперед. А об участии в «Голосе» мы узнаем внезапно. Соответственно Первый канал берет на себя обязательства. Перенос концертов, неустойки, гонорары - возмещение трат. Я говорю: «Да, я согласен участвовать, но у меня есть планы, гастрольный тур, семья и прочее. Я, может, и готов что-то не заработать, но терять я не готов». Они отвечают: «О’кей, мы оплатим». И я погружаюсь в процесс.
Однако компенсация издержек — это только для звездных наставников. Участникам, наоборот, приходится самим платить за все! Во всяком случае, поначалу. Об этом подробно рассказала Валерия Бугорская из Барнаула, которая в одном из сезонов попала в команду Басты, но потом вылетела из проекта.
По словам Леры, конкурсанты не из Москвы, которых пригласили на съемки, сами оплачивают дорогу до столицы, питание, проживание, костюмы и прочее. Только если участник дошел до этапа «Поединки», финансовое бремя перекладывается на плечи производителей проекта. А спонсоры даже платят небольшие гонорары. Но пока до этих «Поединков» доберешься...
- Многие артисты не имеют больших денег, многим иногородним даже не хватает на нормальное существование в Москве. Участники проходят большой путь, тратят деньги на дорогу, чтобы приезжать сюда на репетиции, на эти кастинги, на подбор репертуара, иногда влезают в долги, берут кредиты, - говорит продюсер проекта Евгений Орлов.
Также ходят слухи, что наставникам можно дать взятку. Заплати - и на слепых прослушиваниях к тебе развернутся. Об этом поведала все та же Валерия Бугорская:
- Кто-то говорил, что разворот наставника на слепых прослушиваниях стоит 250 тысяч рублей. У меня таких денег не было, и я не платила, но если такая цифра называется, значит, были те, кто платил. Но никто же не признается.
Однако очень сомнительно, что наставники будут рисковать своей репутацией не то что за 250 тысяч, но даже и за гораздо большую сумму. Ведь заплативший может потом проболтаться. Многие участники (особенно те, которые вылетели на начальных этапах) рано или поздно сливают все секреты шоу.