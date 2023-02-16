Сколько платят ведущей и наставникам «Голоса»

Несмотря на то, что «Голос 60+» и «Голос. Дети» на Первом канале показали, возвращение основной версии проекта оставалось под вопросом. Ходили слухи, что зарубежный правообладатель отозвал лицензию. Но обошлось.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Шоу все-таки вышло в эфир. В обновленном, конечно, виде. Вместо Дмитрия Нагиева, который так и не вернулся в проект, ведущей назначили Яну Чурикову. Она прошла своего рода пробы в детском «Голосе» и всем понравилась. Во всяком случае, руководство канала и проекта ею явно довольны.

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Есть новички и среди наставников. Два вакантных красных кресла - ушедшего в мир иной Александра Градского и отказавшегося на этот раз от участия в проекте Леонида Агутина - заняли Владимир Пресняков-младший и Антон Беляев. Последний, к слову, был полуфиналистом «Голоса» в 2013 году.

Сколько платят наставникам и ведущей

Ходили слухи, что Александр Градский получал за сезон миллион евро. Остальным наставникам перечисляли на счет поменьше, но тоже о-го-го сколько. А Дмитрий Нагиев якобы зарабатывал около 2 млн долларов за сезон.

Кстати, откуда эти цифры? По сложившейся на ТВ практике точная сумма гонораров - тайна за семью печатями. Даже в контрактах прописано, что размер вознаграждения нельзя разглашать. Поэтому сложно даже предположить, какие выплаты в итоге сейчас светят той же Яне Чуриковой и музыкальным гуру проекта. Однако продюсер «Голоса» Юрий Аксюта уверяет, что бешеных денег никто не получает:

- Был период, когда вообще не платили. Ибо участие в таком проекте во всех странах, где он выходит, крайне выгодно действующим артистам. Это повышает интерес к их гастрольной работе. Так что у нас с тренерами обоюдное соглашение: на выгодных обеим сторонам условияx мы платим гонорар. Но эти цифры не имеют ничего общего с тем, что публиковалось в СМИ, это не два и даже не один миллион долларов. Хотя, может, даже и хорошо поддерживать такую легенду.

Заметим, что отколовшийся от проекта Леонид Агутин говорил в свое время, что за съемки в «Голосе» выплачивают не зарплату, а компенсацию убытков:

- Система финансовых отношений с каналом у меня такая. Существует концертный график. Он составляется на полгода, а то и на год вперед. А об участии в «Голосе» мы узнаем внезапно. Соответственно Первый канал берет на себя обязательства. Перенос концертов, неустойки, гонорары - возмещение трат. Я говорю: «Да, я согласен участвовать, но у меня есть планы, гастрольный тур, семья и прочее. Я, может, и готов что-то не заработать, но терять я не готов». Они отвечают: «О’кей, мы оплатим». И я погружаюсь в процесс.

Участники берут кредиты

Однако компенсация издержек — это только для звездных наставников. Участникам, наоборот, приходится самим платить за все! Во всяком случае, поначалу. Об этом подробно рассказала Валерия Бугорская из Барнаула, которая в одном из сезонов попала в команду Басты, но потом вылетела из проекта.

По словам Леры, конкурсанты не из Москвы, которых пригласили на съемки, сами оплачивают дорогу до столицы, питание, проживание, костюмы и прочее. Только если участник дошел до этапа «Поединки», финансовое бремя перекладывается на плечи производителей проекта. А спонсоры даже платят небольшие гонорары. Но пока до этих «Поединков» доберешься...

- Многие артисты не имеют больших денег, многим иногородним даже не хватает на нормальное существование в Москве. Участники проходят большой путь, тратят деньги на дорогу, чтобы приезжать сюда на репетиции, на эти кастинги, на подбор репертуара, иногда влезают в долги, берут кредиты, - говорит продюсер проекта Евгений Орлов.

За разворот кресла – 250 тысяч?

Также ходят слухи, что наставникам можно дать взятку. Заплати - и на слепых прослушиваниях к тебе развернутся. Об этом поведала все та же Валерия Бугорская:

- Кто-то говорил, что разворот наставника на слепых прослушиваниях стоит 250 тысяч рублей. У меня таких денег не было, и я не платила, но если такая цифра называется, значит, были те, кто платил. Но никто же не признается.