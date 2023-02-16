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9 минут назад

Комик Андрей Бебуришвили рассказал о постыдном случае на пробах в сериал

Мария Иглина

Российский стендап-комик Андрей Бебуришвили рассказал, как однажды попал в неловкую ситуацию, когда он на кастинге в сериал подсказал текст актрисе Олесе Судзиловской. Подробностями звезда Comedy Club поделился в шоу "Цитаты", выпуск доступен на YouTube.

Бебуришвили рассказал о постыдном случае на пробах в сериал
Фото: Кадр из шоуКадр из шоу

Бебуришвили рассказал, что вместе с Судзиловской проходил кастинг в один юмористический сериал. Актриса исполняла роль матери его персонажа.

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Когда во время проб Судзиловская замолчала, комик решил, что артистка забыла свой текст:

"И я такой [шепчу]: "То есть ситуация патовая". Подсказываю ей ее текст. Она такая: "Я помню текст. Дай поиграть".

По словам Бебуришвили, в тот момент он испытал сильную неловкость и стыд. Комик также добавил, что еще не знает, пригласят ли его в сериал, но ему было бы интересно попробовать себя в качестве актера.

Ранее юмористка рассказала о скрытой конкуренции участниц шоу на ТНТ.

ТВ,Олеся Судзиловская,Сергей Орлов,
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