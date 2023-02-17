Очередной скандал разгорелся вокруг шоу «Голос. Дети»

Музыкальное телешоу «Голос.Дети» пользуется огромной популярностью в России и проводится уже не первый год. Однако проект с завидной регулярностью попадает в скандалы. Не обошлось без негатива и в новом сезоне вокального шоу.
Накрутка голосов в популярном шоу-проекте «Голос.Дети» подорвала доверие к честности организаторов и даже частично к объективности звездных наставников. Но этот скандал ничто в сравнении с новыми обвинениями.
На сей раз дело дошло до прокуратуры, ведь именно туда с заявлением обратилась уполномоченный по защите прав детей из Татарстана Ирина Волынец. Активистка убеждена — наставники музыкального шоу не имеют права чему бы то ни было учить детей. Каждый из троих артистов, расположившихся в красных креслах не выдержал никакой критики.
«Наставники сомнительных вокальных данных, жуткие наколки, мужчины с накрашенными ногтями и уж точно совсем недетским репертуаром», — написала про них Волынец в своем Телеграм-канале.
В подтверждение своих слов омбудсмен опубликовала выдержки из обращений родителей, которые встревожены детским проектом на Первом канале. К примеру, одно из писем родителей напоминает, что Баста пел про запрещенные препараты и большей частью используя нецензурную лексику. У певицы МакSим были проблемы с алкоголем и запрещенными препаратами, а Егор Крид якобы постоянно фигурирует в сексуальных скандалах, красит ногти и поет абсолютно недетские песни, которые потом исполняют и его подопечные.
«И это голос ДЕТИ!!! Наставник — это ведь не просто человек с улицы. Это образ, который ребёнок может счесть возможным в чём-то копировать. И как об этом можно было не подумать организаторам конкурса, я не понимаю», — не скрывают возмущения родители юных зрителей шоу-проекта.
Задается похожим вопросом и сама Волынец, напоминая — в России множество артистов, которые могли бы стать наставниками юному поколению. Так почему же продюсеры пригласили на эти роли «не выдерживающих критики персонажей».
По словам омбудсмена, это может оказаться не просто недомыслием руководства канала, а «преднамеренной диверсией против психики наших детей». Ведь шоу смотрят миллионы детей, а с такими наставниками «Голос.Дети» не воспитывает в них прекрасное и доброе, а «дезориентирует и подталкивают к пропасти».