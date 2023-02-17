Очередной скандал разгорелся вокруг шоу «Голос. Дети»

Музыкальное телешоу «Голос.Дети» пользуется огромной популярностью в России и проводится уже не первый год. Однако проект с завидной регулярностью попадает в скандалы. Не обошлось без негатива и в новом сезоне вокального шоу.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Накрутка голосов в популярном шоу-проекте «Голос.Дети» подорвала доверие к честности организаторов и даже частично к объективности звездных наставников. Но этот скандал ничто в сравнении с новыми обвинениями.

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На сей раз дело дошло до прокуратуры, ведь именно туда с заявлением обратилась уполномоченный по защите прав детей из Татарстана Ирина Волынец. Активистка убеждена — наставники музыкального шоу не имеют права чему бы то ни было учить детей. Каждый из троих артистов, расположившихся в красных креслах не выдержал никакой критики.

«Наставники сомнительных вокальных данных, жуткие наколки, мужчины с накрашенными ногтями и уж точно совсем недетским репертуаром», — написала про них Волынец в своем Телеграм-канале.

В подтверждение своих слов омбудсмен опубликовала выдержки из обращений родителей, которые встревожены детским проектом на Первом канале. К примеру, одно из писем родителей напоминает, что Баста пел про запрещенные препараты и большей частью используя нецензурную лексику. У певицы МакSим были проблемы с алкоголем и запрещенными препаратами, а Егор Крид якобы постоянно фигурирует в сексуальных скандалах, красит ногти и поет абсолютно недетские песни, которые потом исполняют и его подопечные.

«И это голос ДЕТИ!!! Наставник — это ведь не просто человек с улицы. Это образ, который ребёнок может счесть возможным в чём-то копировать. И как об этом можно было не подумать организаторам конкурса, я не понимаю», — не скрывают возмущения родители юных зрителей шоу-проекта.

Задается похожим вопросом и сама Волынец, напоминая — в России множество артистов, которые могли бы стать наставниками юному поколению. Так почему же продюсеры пригласили на эти роли «не выдерживающих критики персонажей».