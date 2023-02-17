Скандальное шоу, которое сделало Пэрис Хилтон звездой

17 февраля американская телезвезда Пэрис Хилтон празднует 42-й день рождения. Иногда кажется, что однажды мир проснулся, и все на планете узнали, кто такая Пэрис Хилтон, и влюбились в нее. На самом деле, Пэрис будто была рождена, чтобы быть перед камерой. "Рамблер" расскажет о том, как она впервые покорила экраны.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Пэрис Хилтон является наследницей группы отелей Hilton. Ее отец, Ричард Хилтон, был застройщиком, а мать Кэти Ричардс Хилтон была просто светской львицей. С юности звезда видела только славу и богатство, что подтолкнуло ее присоединиться к актерскому и модельному миру, когда она стала старше.

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Пэрис была одержима тем, чтобы блистать перед камерой еще с подросткового возраста. В 14 лет семья Хилтон переехала из Калифорнии в Нью-Йорк, где Пэрис начала свою модельную и светскую карьеру. Но в юности родители держали блондинку в строгости. В своем новом документальном фильме на Youtube "This Is Paris "Пэрис сказала:

«В Нью-Йорке есть светская жизнь — все знали, кто я такая. Моя мама водила нас на уроки этикета, так что нас в основном учили, как быть дебютантками… это очень прилично, очень чопорно, почти как степфордская жена. Это просто не казалось мне реальным или естественным. Мне не разрешали выходить на улицу, ходить на свидания или школьные танцы, потому что мои родители были очень строгими».

Но Пэрис кажется не собиралась оставаться такой безупречной и вскоре стала главной тусовщицей города. В 16 лет все уже знали ее как яркую бунтарку, ищущую приключений. Вскоре в начале 2000-х в Нью-Йорке ее стали называть «ведущей IT-девушкой Нью-Йорка». Ей даже не нужно было ничего делать — куда приходила Пэрис, стремились попасть все.

Простая жизнь

Пэрис начала свою карьеру, когда снялась в собственном реалити-шоу под названием «Простая жизнь» , где она и лучшая подруга Николь Ричи пытались работать на простых, обычных работах с их репутацией самых богатых девушек. Это шоу сделало революцию в мире реалити и открыло путь развитию инфлюенсеров.

Кадр из шоу "Простая жизнь"

Идея «Простой жизни» родилась в комедийном отделе канала Fox, где решили найти способ делать комедии, отступая от традиционного формата ситкома.Создатели хотели вернуться к ситкомам 1960-х и сделать их "по-настоящему".

Вскоре создатели шоу придумали концепцию: камеры будут наблюдать за тем, как бывшие светские львицы, лишенные доступа к своим банковским счетам, пытаются устроиться на работу, купить продукты и приспособиться к жизни среднего американца.

В то время, когда отдел комедии разрабатывал эту идею, Пэрис Хилтон была на встрече с отделом кастинга. Шэрон Кляйн, старший вице-президент по кастингу в студии, сказала, что она сразу же была очарована Хилтон и хотела сделать с ней шоу:

«Я привыкла встречаться с актерами, которые притворяются. Она была такой настоящей. Она была забавной. На той первой встрече она не выглядела глупой. Она была в своей собственной реальности и не стеснялась говорить об этом. В ней была сладость».

Два отдела поговорили и поняли, что у них уже есть все для шоу: отправить Пэрис Хилтон и ее подругу Ники, которые не работали ни дня в своей жизни, жить и работать на ферме. В то время студия тесно сотрудничала с Майком Дарнеллом , главой реалити-программирования Fox, которому идея понравилась:

«Они хотели увидеть шпильки в коровьем де***ме».

Кадр из шоу "Простая жизнь"

Шоу было успешно произведено и продлено на пять сезонов.

Дебют «Простой жизни» 2 декабря 2003 года привлек 13 миллионов зрителей, что повысило рейтинг Fox от 18 до 49 лет на «феноменальные» 79%. Вторая серия показала рост рейтингов, достигнув 13,3 млн зрителей. По данным TV Week , «рейтинги более чем в три раза превышали средний показатель по сети» в ключевых демографических группах взрослого населения.

Пэрис и Николь задавали стиль всей молодежи — их загар, джинсовые мини, розовые топы и "калифорнийское мелирование" становилось суперпопулярным.

Еще одной заслугой Пэрис и самого шоу стало то, что фактически "Простая жизнь" проложила путь новым реалити-звездам, которые, кажется, завоевали весь мир — семья Кардашьян.

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