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2 часа назад

Нагиев отказался от роли ведущего премии «Муз-ТВ»

Слово и Делоиещё 4

Российский актер Дмитрий Нагиев не станет ведущим премии телеканала «Муз-ТВ» в 2023 году. Об этом он сам рассказал в своих социальных сетях. В этом году, как и в предыдущих, организаторы концерта «Муз-ТВ» обратились к Нагиеву с предложением провести церемонию награждения. Однако артист по какой-то причине отказался. Нагиев регулярно выступал ведущим на этой премии уже с 2016 года. В разное время его соведущими были Лера Кудрявцева, Александр Ревва, Ксения Собчак, Максим Галкин (признан на территории Российской Федерации физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) и Анастасия Ивлеева.

Нагиев отказался вести премию «Муз-ТВ» в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости
ТВ,Анастасия Ивлеева,Максим Галкин,Александр Ревва,Ксения Собчак,Дмитрий Нагиев,Лера Кудрявцева,
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