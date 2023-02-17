Нагиев отказался вести премию «Муз-ТВ» в 2023 году

Российский актер Дмитрий Нагиев не станет ведущим премии телеканала «Муз-ТВ» в 2023 году. Об этом он сам рассказал в своих социальных сетях. В этом году, как и в предыдущих, организаторы концерта «Муз-ТВ» обратились к Нагиеву с предложением провести церемонию награждения. Однако артист по какой-то причине отказался. Нагиев регулярно выступал ведущим на этой премии уже с 2016 года. В разное время его соведущими были Лера Кудрявцева, Александр Ревва, Ксения Собчак, Максим Галкин (признан на территории Российской Федерации физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) и Анастасия Ивлеева.