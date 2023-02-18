Бузова назвала месяц, когда выйдут новые "Звезды в Африке"

Телеведущая Ольга Бузова раскрыла, что новый сезон шоу "Звезды в Африке" выйдет в марте. Об этом она рассказала в личном блоге в соцсетях.

Фото: Кадр из шоу "Звезды в Африке" Кадр из шоу "Звезды в Африке"

Бузова, которая ведет шоу "Звезды в Африке", сообщила, что получает удовольствие от съемочного процесса и с интересом наблюдает за тем, как программа изменилась.

"Я так хочу, чтобы это скорее показали в эфире. В марте. Скоро", — поделилась с подписчиками Бузова.

Певица и ведущая находится в Кейптауне в Южной Африке. Именно там снимают экстремальное шоу, в котором звезды выполняют задания, чтобы заработать на еду и вещи первой необходимости, и сражаются за приз в 5 миллионов рублей. Выигранные деньги победитель передает на благотворительность.