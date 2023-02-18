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1 час назад

Телеведущая Ольга Бузова назвала месяц, когда выйдут новые "Звезды в Африке"

Мира Маркина

Телеведущая Ольга Бузова раскрыла, что новый сезон шоу "Звезды в Африке" выйдет в марте. Об этом она рассказала в личном блоге в соцсетях.

Бузова назвала месяц, когда выйдут новые "Звезды в Африке"
Фото: Кадр из шоу "Звезды в Африке"Кадр из шоу "Звезды в Африке"

Бузова, которая ведет шоу "Звезды в Африке", сообщила, что получает удовольствие от съемочного процесса и с интересом наблюдает за тем, как программа изменилась.

"Я так хочу, чтобы это скорее показали в эфире. В марте. Скоро", — поделилась с подписчиками Бузова.

Певица и ведущая находится в Кейптауне в Южной Африке. Именно там снимают экстремальное шоу, в котором звезды выполняют задания, чтобы заработать на еду и вещи первой необходимости, и сражаются за приз в 5 миллионов рублей. Выигранные деньги победитель передает на благотворительность.

Актер Виталий Гогунский будет участвовать в "Новых звездах в Африке" на ТНТ

Ранее "Рамблер" публиковал малоизвестные факты об Африке.

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