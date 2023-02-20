Вошедший в состав судей «Маски» Киркоров назвал своих фаворитов на шоу

Певец Филипп Киркоров, являющийся председателем жюри шоу «Маска», перечислил своих фаворитов в четвертом сезоне проекта. Артисту полюбились трое участников.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Поп-король назвал имена персонажей во втором выпуске шоу. Он заявил, что одним из его фаворитов стал Хомяк. Киркоров был рад увидеть героя, когда он появился на сцене. Ему также полюбился Пудель. Исполнитель признался, что в школьные годы он носил такое прозвище.

Артист назвал своего главного фаворита. Им стал Мандрил, на которого певец обратил внимание еще в первом выпуске «Маски».

«Передо мной финалист. Абсолютно», – сказал Киркоров.

Король эстрады поделился своими догадками относительно скрывающейся за Мандрилом звездой. По мнению музыканта, за героем может прятаться блогер и певец Дава.