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3 часа назад

Вошедший в состав судей «Маски» Киркоров назвал своих фаворитов на шоу

Слово и Дело

Певец Филипп Киркоров, являющийся председателем жюри шоу «Маска», перечислил своих фаворитов в четвертом сезоне проекта. Артисту полюбились трое участников.

Вошедший в состав судей «Маски» Киркоров назвал своих фаворитов на шоу
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Поп-король назвал имена персонажей во втором выпуске шоу. Он заявил, что одним из его фаворитов стал Хомяк. Киркоров был рад увидеть героя, когда он появился на сцене. Ему также полюбился Пудель. Исполнитель признался, что в школьные годы он носил такое прозвище.

Артист назвал своего главного фаворита. Им стал Мандрил, на которого певец обратил внимание еще в первом выпуске «Маски».

«Передо мной финалист. Абсолютно», – сказал Киркоров.

Король эстрады поделился своими догадками относительно скрывающейся за Мандрилом звездой. По мнению музыканта, за героем может прятаться блогер и певец Дава.

Во втором выпуске также выбыл первый участник. Жюри предпочли исключить Дикобраза. Выяснилось, что под этим персонажем скрывался певец Вадим Казаченко.

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