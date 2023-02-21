Шоумен Иван Ургант приступил к съемкам нового шоу и опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографию со съемочной площадки.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На груди у Урганта висит бейджик с названием его собственного вечернего шоу "Вечерний Ургант", однако, как отмечает Telegram-канал "Антиглянец", речь о возвращении проекта в эфирную сетку пока не идет.

На канале уточняют, что авторская и продюсерская группы Урганта привлечены к созданию второго сезона шоу "Фантастика" о поющих и танцующих аватарах.

В феврале 2022 года передача "Вечерний Ургант" перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине.