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1 час назад

Иван Ургант приступил к съемкам нового шоу

Газета.Ruиещё 7

Шоумен Иван Ургант приступил к съемкам нового шоу и опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографию со съемочной площадки.

Иван Ургант приступил к съемкам нового шоу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На груди у Урганта висит бейджик с названием его собственного вечернего шоу "Вечерний Ургант", однако, как отмечает Telegram-канал "Антиглянец", речь о возвращении проекта в эфирную сетку пока не идет.

На канале уточняют, что авторская и продюсерская группы Урганта привлечены к созданию второго сезона шоу "Фантастика" о поющих и танцующих аватарах.

В феврале 2022 года передача "Вечерний Ургант" перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине.

Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего.

ТВ,Иван Ургант,Первый канал,
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