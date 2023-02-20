В шоу “Голос” появились три интригующие кнопки для наставников

Премьера всенародно любимого шоу “Голос” на Первом канале даст участникам и зрителям новые эмоции, потому что организаторы “Голоса” вводят для наставников новое правило и дарят панель с тремя новыми кнопками.

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Если ранее в распоряжении наставников была только знаменитая красная кнопка, то теперь их возможности расширяют три кнопки-блокировки. Нажимая одну из них, наставник может лишить конкурента возможности борьбы за вокалиста.

На каждой кнопке написано имя конкурирующего наставника, но все три кнопки нажимать нельзя. Воспользоваться можно будет лишь двумя кнопками из трех за весь сезон шоу, так что это усилит конкуренцию среди наставников и обострит их аналитические таланты.

Уже известно, что четырьмя наставниками в 11-м сезоне супершоу станут Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев. Яна Чурикова будет ведущей супершоу. Ну, а зрителей ждет знакомство с новыми талантами, переживания за своих фаворитов, яркие эмоции, словом, все, что может подарить нам сильный, уникальный и завораживающий голос исполнителя.