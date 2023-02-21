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1 час назад

Комик Денис Косяков  высказался об отходе от дел Маслякова

Lenta.ruиещё 1

Популярный обзорщик КВН, актер и комик Денис Косяков счел, что руководитель «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков мог окончательно отказаться от роли ведущего программы. Такое мнение он высказал в видео на своем YouTube-канале.

Комик Денис Косяков высказался об отходе от дел Маслякова
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Косяков отметил, что 4 марта в эфир Первого канала выйдет первая телеигра 1/8 Высшей лиги КВН, вести которую будет шоумен Валдис Пельш.

«Судя по всему, Александр Васильевич [Масляков] окончательно отошел от дел, а "АМиК" и Первый канал уже окончательно определились с ведущим», — высказался обзорщик.

Вместе с тем Косяков подчеркнул, что озвученные им утверждения — лишь его личные домыслы, не подкрепленные никакими инсайдами.

«Легко могу предположить, что все совсем не так и просто Пельш в очередной раз заменяет Маслякова, а потом все будет как прежде», — добавил он.

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