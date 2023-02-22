Абрамов пошутил, что обнимался со спящей Орейро на съемках

В новом выпуске шоу Stand Up комик Иван Абрамов пошутит о своих съемках с аргентинской певицей и актрисой Натальей Орейро.
«Она просто потрясающая женщина. Когда мы были в гримерке, я успел ей ручку пожать, обнять, сфоткаться – выжал максимум, пока она спала. Мы потом с ней два раза танцевали медленный танец, во время которого я думал: «Дети, наверное, с матерью останутся, так правильнее будет», — посмеялся Абрамов.
По его словам, сложнее всего на съемках с Орейро было «не охреневать» от происходящего. Абрамов также расскажет, как ему в детстве вынужденно пришлось полюбить тяжелый рок и опишет разницу между футбольными фанатами и пожилых любительниц мыльных опер.
Ранее звезда «Женского стендапа» Варвара Щербакова выступила против отмены Марата Башарова и Ивана Абрамова.