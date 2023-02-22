Абрамов пошутил, что обнимался со спящей Орейро на съемках

«Она просто потрясающая женщина. Когда мы были в гримерке, я успел ей ручку пожать, обнять, сфоткаться – выжал максимум, пока она спала. Мы потом с ней два раза танцевали медленный танец, во время которого я думал: «Дети, наверное, с матерью останутся, так правильнее будет», — посмеялся Абрамов.