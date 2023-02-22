Ивлеева рассказала о постановочных элементах в шоу со своим участием

Популярная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева высказалась о постановочных элементах в романтическом шоу со своим участием «Сердце Ивлеевой», которое выходило на канале «Пятница!» и в котором она попыталась найти вторую половину. В видео на своем YouTube-канале Ивлеева раскрыла, что в программе был элемент шоу и, кроме того, на съемках работали психологи.

Фото: Lenta Lenta

«Конечно, есть элемент шоу, это нормально. Есть там психологи, которые людей сводят-разводят, чтобы были какие-то конфликты-ситуации, это нормально, иначе вам было бы неинтересно это смотреть», — заявила блогерша. Вместе с тем Ивлеева подчеркнула, что в действительности жила на территории дома вместе с мужчинами-участниками проекта, как это было показано в передаче, и проводила с ними досуг.

Блогерша также назвала «Сердце Ивлеевой» самым энергозатратным проектом, которым она занималась в 2022 году. По ее словам, после окончания работы над программой она была эмоционально высосана.

Шоу «Сердце Ивлеевой» выходило на «Пятнице!» с ноября по декабрь 2022 года. В проекте телеведущая пыталась построить отношения с мужчинами, которые боролись за ее сердце и проходили различные испытания. В финале она выбрала одного победителя.