Киселева начнет вести шоу "На выход!" на СТС

С 8 марта на телеканале СТС будет выходить шоу "На выход!" с ведущей Марией Киселевой. В передаче она не раз повторит знакомую фразу: "Вы самое слабое звено". Однако это - не "Слабое звено", хотя правила и очень похожи.

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Напомним, передача "Слабое звено", являющаяся адаптацией британского шоу The Weakest Link, появилась на отечественном телевидении в 2001 году. Фраза про самое слабое звено в исполнении бесстрастной Марии Киселевой ушла в народ. Программа изначально выходила на Первом канале, с 2007-го - на Пятом. В 2020-м передача "переехала" на телеканал "Мир", а в 2022 году британский телеканал отказался продлевать лицензию.

В итоге на СТС появилась передача "На выход!".Призовой фонд нового шоу составляет 400 тысяч рублей, в команде восемь игроков, после каждого раунда игру покидает один из участников. Судя по тизеру шоу, Мария Киселева будет сопровождать это фразой: "Вы самое слабое звено. На выход!".В финале остается только один игрок, который и заберет все деньги.