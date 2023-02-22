Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Мария Киселева начнет вести шоу "На выход!" на СТС

Российская Газета

С 8 марта на телеканале СТС будет выходить шоу "На выход!" с ведущей Марией Киселевой. В передаче она не раз повторит знакомую фразу: "Вы самое слабое звено". Однако это - не "Слабое звено", хотя правила и очень похожи.

Киселева начнет вести шоу "На выход!" на СТС
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним, передача "Слабое звено", являющаяся адаптацией британского шоу The Weakest Link, появилась на отечественном телевидении в 2001 году. Фраза про самое слабое звено в исполнении бесстрастной Марии Киселевой ушла в народ. Программа изначально выходила на Первом канале, с 2007-го - на Пятом. В 2020-м передача "переехала" на телеканал "Мир", а в 2022 году британский телеканал отказался продлевать лицензию.

В итоге на СТС появилась передача "На выход!".Призовой фонд нового шоу составляет 400 тысяч рублей, в команде восемь игроков, после каждого раунда игру покидает один из участников. Судя по тизеру шоу, Мария Киселева будет сопровождать это фразой: "Вы самое слабое звено. На выход!".В финале остается только один игрок, который и заберет все деньги.

Шоу будет выходить на телеканале СТС по средам в 20.00.

ТВ,Мария Киселева,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий