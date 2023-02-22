Звезда "Слабого звена" Киселева станет ведущей шоу "На выход"

Мария Киселева станет ведущей нового шоу «На выход», премьера которого состоится 8 марта на телеканале СТС, пишет Teleprogramma.
«Уверена, что приготовленные нами сюрпризы добавят яркие нотки и эмоции в жизни телезрителей. Но все-таки хочется пожелать, чтобы каждый день были весна и 8 марта, мужчины говорили комплименты, дарили цветы, а женщина улыбалась и цвела изнутри», — заявила Киселева.
Участники нового шоу будут использовать свой ум, реакцию и другие полезные навыки, чтобы выиграть денежный приз в размере 400 тыс. рублей. Восемь незнакомых человек станут одной командой и сплотят усилия, чтобы победить в конкурсе. Однако после каждого раунда из команды будет выбывать слабейший из ее членов.