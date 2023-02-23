Ивлеева разочаровалась в участниках шоу, бившихся за ее сердце

31-летняя блогер, актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в своем Youtube-канале о подноготной шоу "Сердце Ивлеевой". Напомним, передача выходила прошлой осенью на телеканале "Пятница". Ивлеева выбрала победителя, но после окончания шоу не стала поддерживать с ним отношения.

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Как заявила Ивлеева, на шоу все было "по-настоящему", она действительно жила в том же доме, общалась с участниками, а победитель ей реально понравился, но долгих отношений не сложилось из-за несовпадения графиков.

По словам Ивлеевой, у них начались конфликты. Дело в том, что во время съемок шоу она поставила на паузу остальные проекты, и после завершения "Сердца Ивлеевой" у нее начался аврал. А победитель, как выяснилось, не был особо загружен своими делами, он был расстроен тем, что ведущая не может уделять ему столько внимания, как на шоу. На этой почве и стали происходить споры. Также Ивлеева рассказала, что не поддерживает отношения с другими участниками проекта.

Причину она видит в кастинге. Ивлеева отметила, что все участники - это положительные молодые люди, добрые и интересные. И будь она на несколько лет помоложе, ей было бы этого достаточно.

"Мне нужно чему-то учиться у мужчины. Мальчишки, как я их называла, они реально мальчишки. Я не понимала, чему я у них могу научиться", - призналась Ивлеева, и сказала, что это осознание пришло к ней уже в ходе проекта.

Анастасия отметила, что чисто гипотетически она могла бы согласиться на второй сезон "Сердца Ивлеевой", но только при условии, что она сама будет проводить кастинг.