Телеведущая Юлия Бордовских объяснила, почему вернулась в Россию из США

Телеведущая Юлия Бордовских рассказала, почему вместе с детьми перебралась назад в Россию из США. Ее возвращение на родину состоялось в 2022 году.
Бордовских призналась, что ее решение вызвало неоднозначную реакцию. Ей пришлось выслушать много негативных комментариев на данную тему.
«Вокруг меня все говорили только об одном: "Ты сошла с ума, куда ты едешь, сиди тихо, ты вообще счастливая, что находишься здесь"», — поделилась она в интервью журналистке Надежде Стрелец.
Телеведущая подчеркнула, что на родине чувствует себя нужным человеком. Кроме этого, она соскучилась по друзьям и родственникам, которых очень редко видела.
Бордовских жила в США с лета 2017 года. Там училась и работала ее дочь Мария.