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40 минут назад

Телеведущая Юлия Бордовских объяснила, почему вернулась в Россию из США

Слово и Дело

Телеведущая Юлия Бордовских рассказала, почему вместе с детьми перебралась назад в Россию из США. Ее возвращение на родину состоялось в 2022 году.

Телеведущая Юлия Бордовских объяснила, почему вернулась в Россию из США
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Бордовских призналась, что ее решение вызвало неоднозначную реакцию. Ей пришлось выслушать много негативных комментариев на данную тему.

«Вокруг меня все говорили только об одном: "Ты сошла с ума, куда ты едешь, сиди тихо, ты вообще счастливая, что находишься здесь"», — поделилась она в интервью журналистке Надежде Стрелец.

Телеведущая подчеркнула, что на родине чувствует себя нужным человеком. Кроме этого, она соскучилась по друзьям и родственникам, которых очень редко видела.

Бордовских жила в США с лета 2017 года. Там училась и работала ее дочь Мария.

ТВ,Надежда Стрелец,Юлия Бордовских,
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