Том Круз предстал в образе бородавочника Пумбы из "Короля Льва"

Актер и продюсер Том Круз появится в финальном эпизоде ночного шоу The Late Late Night, которое ведет Джеймс Корден. Круз сыграет бородавочника Пумбу, персонажа мультфильма "Король Лев". Ведущий примерит на себя образ его друга — суриката Тимона, сообщает The Hollywood Reporter. Фото дуэта в соответствующих костюмах появилось в Сети и стало популярным.

Фото: Кадр из мультфильма "Король Лев" Кадр из мультфильма "Король Лев"

Программу будут транслировать 27 апреля на телеканале CBS. Вероятно, Том Круз и Джеймс Корден споют известную песню "Акуна матата" из мультфильма. Уже подтверждено, что скетч в последнем выпуске шоу будет музыкальным.

Корден вел The Late Late Night семь лет, начиная с 2015 года и уже работал с Томом Крузом. Например, заставлял его прыгать с парашютом и "катал" на истребителе.

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В феврале 2023 года Джеймс Корден сообщил, что ночное шоу будет полностью закрыто.