Названа дата премьеры шоу «Новые звезды в Африке»

Участники будут выбывать из шоу еженедельно, а на замену им будут приходить новые звезды. В этом сезоне телешоу примут участие 17 знаменитостей.

Звезда сериала "Универ", Виталий Гогунский, рассказал, что привык жить честно, не строя при этом интриг. Актер ценит в людях такие же качества и не стремится навязывать кому-то свою дружбу. Гогунский пообещал, что в ходе шоу все маски будут сорваны и всем станет ясно, кто есть кто.