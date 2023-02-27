Названа дата премьеры шоу «Новые звезды в Африке»
Первый эпизод реалити-шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ появится на экранах 12 марта.
Среди участников, которые появятся в шоу на африканском континенте, оказались актер Виталий Гогунский, певец Торнике Квитатиани, блогер Мария Погребняк и телеведущая Эвелина Бледанс. К ним присоединятся новые герои: юморист Иван Пышненко, актеры Игорь Ознобихин, Тимофей Зайцев, Наталия Медведева, боксер Денис Лебедев.
Участники будут выбывать из шоу еженедельно, а на замену им будут приходить новые звезды. В этом сезоне телешоу примут участие 17 знаменитостей.
Звезда сериала "Универ", Виталий Гогунский, рассказал, что привык жить честно, не строя при этом интриг. Актер ценит в людях такие же качества и не стремится навязывать кому-то свою дружбу. Гогунский пообещал, что в ходе шоу все маски будут сорваны и всем станет ясно, кто есть кто.
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