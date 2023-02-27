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1 час назад

Эвелина Хромченко: биография, карьера, личная жизнь

Катя Кобышева

"Красная площадь, икра и Эвелина Хромченко", - именно так представляет себе Россию известный британский модельер Джон Гальяно. Эвелина Хромченко стала первой журналисткой в стране, которая смогла связать свою профессию с модой и сделала это великолепно.

Эвелина Хромченко: биография, карьера, личная жизнь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рамблер" рассказывает, как Эвелина Хромченко стала звездой и чем занимается сейчас.

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Эвелина Хромченко родилась 27 февраля 1971 года в Уфе. Папа работал инженером-экономистом, мама - преподавала русский язык. Заботиться о своей внешности и красиво одеваться Эвелина научилась у мамы и бабушки - обе женщины ухитрялись прекрасно выглядеть даже в эпоху тотального дефицита.

Переезд в Москву

Когда Эвелине исполнилось десять лет ее семья перебралась в Москву, девочку определили в школу №21 с углубленным изучением английского. Также Эвелина начала заниматься в художественной школе, но окончить ее не смогла из-за проблем со зрением.

После выпускного она поступила на факультет журналистики в МГУ, причем она стала той студенткой, которая с легкостью совмещала учебу и работу. За два года она прошла путь от референта до обозревателя на радио "Смена", потом стала завотделом и главным редактором. В 1992 году Эвелину Хромченко пригласили на радио "Европа Плюс", где она начала вести авторскую рубрику о моде "Подиум". А в 1993 году она даже не смогла получить свой заслуженный красный диплом вместе со всеми, так как вела прямой эфир. Диплом ей вручили позже.

Большая карьера

За что бы ни бралась Эвелина Хромченко, все получалось не просто отлично, а исключительно. В 1998 году возглавила русское издание журнала L’Officiel, открыла широкой публике имена российских дизайнеров - Дениса Симачева, Алену Ахмадуллину, Игоря Чапурина, в 2007 году стала одной из ведущих телешоу "Модный приговор", за что получила "ТЭФИ", вела собственные курсы о моде и стиле, преподавала в Высшей школе экономике и родном МГУ, в 2009 выпустила собственную книгу о русском стиле Russian Style, открыла свою Школу стиля, выпустила совместную коллекцию обуви и аксессуаров с "Эконикой", вошла в список The Business of Fashion 500, в который также были включены Анна Винтур и Карин Ройтфельд.

Личная жизнь

Первый и единственный раз Эвелина Хромченко выгла замуж еще в студенческие году. Ее избранником стал Александр Шумский, вместе с которым они основали пиар-агентство "Артефакт". Шумский также был президентом русской Недели моды.

В 1996 году у них родился сын - Артемий. А в 2014 году стало известно, что они развелись. Тогда Эвелина Хромченко появилась на публике с художником Дмитрием Семаковым.

На самом деле развод оформили еще в 2011 году, но отношения бывшие муж и жена сохранили очень дружеские.

С художником-экспрессионистом Эвелина Хромченко не стала оформлять отношения официально, но тем не менее называет его мужем. Они до сих пор вместе и даже продолжают трогательно поздравлять друг друга с днем святого Валентина.

ТВ,Карин Ройтфельд,Алена Ахмадуллина,Александр Шумский,Игорь Чапурин,Джон Гальяно,Анна Винтур,Эвелина Хромченко,Денис Симачев,МГУ,
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