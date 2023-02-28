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4 минуты назад

Олег Верещагин стал ведущим нового шоу

Газета.Ruиещё 1

Комик и актер Олег Верещагин стал ведущим шоу «Хочу перемен». Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».

Олег Верещагин стал ведущим нового шоу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По задумке шоу, участники должны распрощаться со старой жизнью с помощью крушения своей квартиры. Команда проекта, ведущий и эксперты в области психологии помогут героям передачи обустроить их дом и наладить быт.

«Лучший способ начать новую жизнь — это распрощаться со старой. Моя задача — помочь героям сделать это максимально мощно и стильно. Мы с ними берем биты, кувалды и начинаем пробивать дорогу в лучшую жизнь. И когда пути назад нет, остается идти только вперед!» — рассказал Верещагин.

ТВ,Олег Верещагин,
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