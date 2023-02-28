Олег Верещагин стал ведущим нового шоу

«Лучший способ начать новую жизнь — это распрощаться со старой. Моя задача — помочь героям сделать это максимально мощно и стильно. Мы с ними берем биты, кувалды и начинаем пробивать дорогу в лучшую жизнь. И когда пути назад нет, остается идти только вперед!» — рассказал Верещагин.