Шоу «Импровизация» возвращается в телеэфир

Шоу «Импровизация» (16+), в конце прошлого года покинувшее ТНТ, похоже, на канал не вернётся. Однако поклонникам программы унывать всё-таки не стоит. Как стало известно, звёзды «Импровизации» скоро объявятся на другом канале. Правда, проект ожидают некоторые изменения.

Фото: Кадр из телепрограммы Кадр из телепрограммы

«Импровизация», за шесть лет существования набравшая внушительное количество фанатов, была закрыта в декабре прошлого года.

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Многие связывали закрытие шоу со сменой руководства ТНТ, директором которого стала Тина Канделаки. Судачили, что Канделаки с самого начала недолюбливала главных юмористических звёзд канала и называла их «неуправляемыми комиками».

Официально руководство канала объяснило тогда закрытие проекта его низкими рейтингами.

«Проект «Импровизация» пользовался у ТВ-аудитории меньшей популярностью, чем в сети», – сообщили в пресс-службе канала.

При этом на ТНТ выразили уверенность, что производители «Импровизации» обязательно сохранят шоу в сети. И вот стало известно, что сетевыми эфирами дело не ограничится.

Сначала Егор Крид во время стрима заявил, что проект выкупил телеканал СТС, где теперь и будет выходить «Импровизация».

Позже эту информацию подтвердил и медиаменеджер Евгений Гуцал.

«После (говорят, довольно неприятного) развода Medium Quality и ТНТ шоу «Импровизация» уехало на СТС – с Шастуном и другими ведущими. Информацию об этом держали в секрете, но мой любимый инсайдер Егор Крид рассказал всё как на духу на своём последнем стриме», – рассказал он.

Выходить в эфир шоу будет теперь под названием «Импровизаторы». В паблике BestZriteli в ВК был объявлен набор массовки на съёмки программы, которые проходили с 23 по 25 февраля.

Искать ведущего на замену Павлу Воле, которого связывает с ТНТ контракт, не стали. Вести программу будут сами участники и приглашённые гости, первым из которых стал блогер Дмитрий Масленников.

«Импровизация» – не единственный проект звёзд ТНТ, который обоснуется в эфире СТС. Так, «Студия Союз» готовит шоу «Битва каверов», в котором уже снялся звезда «Импровизации» Антон Шастун. Он выступил в качестве члена жюри с Клавой Кокой и Сергеем Жуковым.

По словам экспертов, Александр Акопов, сменивший Вячеслава Муругова на посту гендиректора СТС, решил взять курс на молодёжную аудиторию. Отсюда и многие новые программы, которые скоро обоснуются в сетке СТС.

«Мы увидим на телевидении «КликКлак шоу» и «Суперниндзю» – с блогерами Биттуевым, Димой Масленниковым и Егором Шипом», – сообщил всё тот же Евгений Гуцал.