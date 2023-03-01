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45 минут назад

Ведущий Первого канала рассказал о попадании на телевидение

Lenta.ru

Ведущий программы Первого канала «Время покажет» Руслан Осташко признался в том, что попал на телевидение случайно. О том, как он пришел работать на ТВ, Осташко рассказал в интервью «Вечерней Москве».

Ведущий Первого канала рассказал о попадании на телевидение
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам ведущего, у него не было цели работать на телеканале. Осташко занимался политикой и блогерством, а со временем совершенно спонтанно из приглашенного эксперта в тематических шоу стал ведущим.

При этом Осташко отметил, что его образование не связано с журналистикой. «Семья у нас была военная, небогатая, поступить в серьезный вуз было тяжело, и папа придумал такой выход — поступить в военный институт с юридическим образованием. Сейчас я понимаю, что пойти в военный вуз было самое правильное решение. Ведь именно там мне поставили мозги на место», — сообщил телеведущий.

Осташко выступал экспертом на политических ток-шоу с 2015 года. Его карьера ведущего началась в 2018 году с программы НТВ «Вежливые люди», которая просуществовала всего три месяца. В 2017 году он подрался в прямом эфире программы «Место встречи» с польским журналистом Томашем Мацейчуком. Потасовка между мужчинами завязалась, когда гости студии обсуждали усилия разных стран по борьбе с нацистами во Второй мировой войне.

ТВ,Руслан Осташко,Томаш Мацейчук,Первый канал,
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