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1 час назад

Шоу "Импровизация" возвращается с новым названием на другом канале

Российская Газетаиещё 1

Участники знаменитого шоу ТНТ "Импровизация" возвращаются в эфир в новой программе, которая получила название "Импровизаторы" и будет выходить на СТС,

Премьера состоится уже 16 марта в 20:00 по московскому времени. В шоу примут участие Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко.

Концепция знакома: на сцену будут выходить четыре комика, которые на ходу сыграют миниатюры на заданные темы. В каждом выпуске постоянных участников ждёт новый гость.

Одним из гостей первого сезона стал ведущий спортивного шоу СТС "Суперниндзя" и обладатель бриллиантовой кнопки YouTube Дмитрий Масленников, сообщили "Кинократии" в пресс-службе канала.

Напомним, ТНТ в декабре 2022-го принял решение о закрытии "Импровизации".

ТВ,Видео,Антон Шастун,Арсений Попов,Дмитрий Масленников,Сергей Матвиенко,
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