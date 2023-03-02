Участники знаменитого шоу ТНТ "Импровизация" возвращаются в эфир в новой программе, которая получила название "Импровизаторы" и будет выходить на СТС,

Премьера состоится уже 16 марта в 20:00 по московскому времени. В шоу примут участие Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко.

Концепция знакома: на сцену будут выходить четыре комика, которые на ходу сыграют миниатюры на заданные темы. В каждом выпуске постоянных участников ждёт новый гость.

Одним из гостей первого сезона стал ведущий спортивного шоу СТС "Суперниндзя" и обладатель бриллиантовой кнопки YouTube Дмитрий Масленников, сообщили "Кинократии" в пресс-службе канала.