Харламов предложил Волю на роль Шапокляк в сиквеле "Чебурашки"

Создатели фильма «Чебурашка стали гостями шоу Comedy Club. Об этом сообщили «Газете.Ru» представители ТНТ.

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Ведущие проекта Павел Воля и Гарик Харламов пообщаются с автором сценария «Чебурашки» Вячеславом Зубом и директором по маркетингу Александром Ильиным. Создатели фильма расскажут о планах на сиквел, а также раскроют, почему крокодил Гена превратился в Сергея Гармаша.

Ведущие Comedy Club поделились своими предложениями по поводу будущего проекта. Так, Харламов посоветовал создателям «Чебурашки» взять Волю на роль старухи Шапокляк в сиквеле.

«Он же один в один! Может, стоит сделать шапки с огромными ушами? Или чебупели от Чебурашки», — заявил Харламов. Воля же предложил авторам картины сделать дуэт с певицей Люсей Чеботиной и Чебурашкой.