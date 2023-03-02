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3 часа назад

Харламов предложил Волю на роль Шапокляк в сиквеле "Чебурашки"

Газета.Ruиещё 2

Создатели фильма «Чебурашка стали гостями шоу Comedy Club. Об этом сообщили «Газете.Ru» представители ТНТ.

Харламов предложил Волю на роль Шапокляк в сиквеле "Чебурашки"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ведущие проекта Павел Воля и Гарик Харламов пообщаются с автором сценария «Чебурашки» Вячеславом Зубом и директором по маркетингу Александром Ильиным. Создатели фильма расскажут о планах на сиквел, а также раскроют, почему крокодил Гена превратился в Сергея Гармаша.

Ведущие Comedy Club поделились своими предложениями по поводу будущего проекта. Так, Харламов посоветовал создателям «Чебурашки» взять Волю на роль старухи Шапокляк в сиквеле.

«Он же один в один! Может, стоит сделать шапки с огромными ушами? Или чебупели от Чебурашки», — заявил Харламов. Воля же предложил авторам картины сделать дуэт с певицей Люсей Чеботиной и Чебурашкой.

Также один из номеров в новом выпуске комедийного шоу будет посвящен сказочному герою. Юморист Демис Карибидис перевоплотится в «потерявшего берега» Чебурашку, которого будут пытаться вразумить сначала Тимур «Крокодил Гена» Батрутдинов, а затем и сам президент России Владимир Путин.

ТВ,Чебурашка,Демис Карибидис,Гарик Харламов,Александр Ильин,Павел Воля,Владимир Путин,
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