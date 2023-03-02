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2 часа назад

Стало известно, кто займет место Ларисы Гузеевой в шоу «Давай поженимся!»

РИА "ФедералПресс"иещё 2

В Сети появились сведения о том, кто заменит Ларису Гузееву в шоу «Давай поженимся!». Новой ведущей станет молодая и яркая особа.

Стало известно, кто займет место Гузеевой в шоу «Давай поженимся!»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Лариса Гузеева сообщила своим поклонникам, что больше не будет принимать участия в съемках телешоу «Давай поженимся!». Подробностей ведущая не раскрыла и не сообщила, закрывается ли телепередача окончательно.

Клава Кока дала поклонникам ответ на этот вопрос, хоть и не напрямую. Популярная певица выложила в соцсети фотографию со второй ведущей шоу Розой Сябитовой с подписью «Давай поженимся 2.0?». Подписчики уверены, что Гузееву в проекте заменит именно она.

До этого Роза Сябитова говорила о том, что шоу «Давай поженимся!» нужна молодая девушка, которая его освежит, и намекала на то, что на эту роль хорошо подойдет Клава Кока.

ТВ,Клава Кока,Лариса Гузеева,
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