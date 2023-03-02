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2 часа назад

Церемония ТЭФИ состоится осенью 2023 года

Реальное времяиещё 2

Вручение национальной телевизионной премии ТЭФИ пройдет осенью 2023 года, сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Церемония вручения премии ТЭФИ состоится осенью
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Он отметил, что в настоящее время организаторы хотят найти новую модель, в которой можно было бы "учесть все обстоятельства сегодняшней жизни".

По его словам, обстоятельства о многом определяются специальной военной операцией (СВО) и ее отражением на телеэкранах — "это очень большой массив программ", сообщает ТАСС.

Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ не состоялась в 2022 году. Церемонию вручения планировали провести в мае — июне, но отложили до окончания специальной военной операции на Украине.

ТВ,Михаил Швыдкой,
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