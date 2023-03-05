Надежда Бабкина стала ведущей нового шоу "Прошу, прости!"

В 2023 году в эфир телеканала НТВ выйдет новое шоу "Прошу, прости!". Его ведущей будет народная артистка России, художественный руководитель-директор театра "Русская песня" Надежда Бабкина. Зрители предсказывали, что после участия в шоу "Модный приговор" у Бабкиной обязательно будет новый телепроект, и они не ошиблись.
Основная цель нового шоу проекта - помирить близких друг другу людей, между которыми возникли разногласие и недопонимание. "Эмоциональное шоу "Прошу, прости!" поможет найти нужные слова и преодолеть ссоры, - обещают создатели (производством шоу занимается компания "ВайТ Медиа"). В каждом эпизоде проекта зрители будут знакомиться с историями людей, которые по какой-то причине разошлись много лет назад".
"Умение прощать - вообще великая вещь. Я, к счастью, этому со временем научилась. Раньше обижалась на всякую несправедливость, не понимала - за что, в себе копалась, расстраивалась... Но в какой-то момент поняла, что жить обидой невозможно, и стала своих обидчиков жалеть и пытаться понять. Их изнутри сжирает зависть, злость и ревность, вот они и жалят всех - несчастные люди. Я перестала жить обидами. У меня нет желания мстить. Как бы тяжело мне это прощение ни давалось, я знаю, что, простив, прежде всего себя спасу. Кто предавал меня и делал мне гадости, они же с этим живут, а не я. Я простила, забыла и живу дальше. Сделанное зло - их проблемы, а не мои. Для меня каждое предательство - это просто школа и наука", - рассказывает Надежда Бабкина.
Принять участие в шоу может любой желающий, который хочет попросить прощения у человека, которому когда-то причинил боль, или же взглянуть в глаза обидчику. Свою историю можно рассказать на страничке кастинга проекта, заполнив анкету о себе.
Шоу - не российский формат, но адаптация. Подобное шоу с успехом идёт во многих странах мира, среди которых Нидерланды, Германия, Швеция, Португалия, Италия, Испания, Турция и другие.