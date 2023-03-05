Надежда Бабкина стала ведущей нового шоу "Прошу, прости!"

"Умение прощать - вообще великая вещь. Я, к счастью, этому со временем научилась. Раньше обижалась на всякую несправедливость, не понимала - за что, в себе копалась, расстраивалась... Но в какой-то момент поняла, что жить обидой невозможно, и стала своих обидчиков жалеть и пытаться понять. Их изнутри сжирает зависть, злость и ревность, вот они и жалят всех - несчастные люди. Я перестала жить обидами. У меня нет желания мстить. Как бы тяжело мне это прощение ни давалось, я знаю, что, простив, прежде всего себя спасу. Кто предавал меня и делал мне гадости, они же с этим живут, а не я. Я простила, забыла и живу дальше. Сделанное зло - их проблемы, а не мои. Для меня каждое предательство - это просто школа и наука", - рассказывает Надежда Бабкина.