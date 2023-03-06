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1 час назад

Актер Крис Рок подверг сомнению расистские претензии Меган Маркл к королевской семье

Газета.Ru

В своей новой программе на Netflix «Chris Rock: Selective Outrage» 58-летний актер и комик Крис Рок отпустил несколько шуток о 41-летней Меган Маркл и ее свекрах. Об этом пишет People.

Рок подверг сомнению расистские претензии Меган Маркл к королевской семье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Иногда это просто какие-то родственники. Она [Меган Маркл] жалуется, а я такой: «О чем это она говорит? Они такие расисты, они хотели знать, какого цвета будет ребенок». Я говорю: «Это не расизм, потому что даже черные хотят знать, насколько коричневым будет ребенок», — заявил Рок.

Часть программы о Меган Маркл и королевских особах началась с того, что актер заявил, что «все пытаются быть жертвами, включая людей, которые, прекрасно знают, что они не жертвы». Упомянув конкретно Меган, он сказал, что она «кажется милой леди, просто жалуется».

«Когда черная девушка пытается быть принятой своими белыми родственниками — это трудно, но это не так трудно, как белой девушке пытаться быть принятой своими черными родственниками. Вот это действительно тяжело», — поделился он.

В 2021 году Меган Маркл заявила, что были «опасения и разговоры о том, насколько темной будет кожа» ее сына Арчи, «когда он родится». В январе этого года принца Гарри спросили, был ли этот инцидент «по сути расистским». Он ответил, что не стал бы описывать этот инцидент как таковой, «не живя в этой семье».

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