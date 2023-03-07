Чепурченко поделился фото со съемок нового сезона шоу «Импровизация»

Телевизионный проект без сценария «Импровизаторы» (16+) покажут в эфире канала СТС. Первым гостем шоу в этом году стал актёр Вячеслав Чепурченко.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Напомним, что в прошлом году на ТНТ закрыли телешоу «Импровизация» (16+). Объяснили это тем, что руководители канала решили «отпустить» программу пока она на пике популярности и ещё не надоела зрителям. Поклонники пришли в недоумение.

В феврале стало известно, что «Импровизация» вернётся, а вместе с ней Дмитрий Позов, Антон Шастун, Арсений Попов и Сергей Матвиенко. Ведущими проекта на телеканале СТС будут гости и актёры. Павел Воля не смог участвовать по причине контракта с ТНТ.

Кроме того, у шоу изменится название на «Импровизаторы». Стартует проект на СТС 16 марта. Гостем первого выпуска стал Вячеслав Чепурченко. В социальных сетях он написал о шедевральных эмоциях, которые ощутил в рамках съёмки передачи.