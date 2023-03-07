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1 час назад

Актёр Вячеслав Чепурченко поделился фото со съёмок нового сезона шоу «Импровизация»

FBM.ru

Телевизионный проект без сценария «Импровизаторы» (16+) покажут в эфире канала СТС. Первым гостем шоу в этом году стал актёр Вячеслав Чепурченко.

Чепурченко поделился фото со съемок нового сезона шоу «Импровизация»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Напомним, что в прошлом году на ТНТ закрыли телешоу «Импровизация» (16+). Объяснили это тем, что руководители канала решили «отпустить» программу пока она на пике популярности и ещё не надоела зрителям. Поклонники пришли в недоумение.

В феврале стало известно, что «Импровизация» вернётся, а вместе с ней Дмитрий Позов, Антон Шастун, Арсений Попов и Сергей Матвиенко. Ведущими проекта на телеканале СТС будут гости и актёры. Павел Воля не смог участвовать по причине контракта с ТНТ.

Кроме того, у шоу изменится название на «Импровизаторы». Стартует проект на СТС 16 марта. Гостем первого выпуска стал Вячеслав Чепурченко. В социальных сетях он написал о шедевральных эмоциях, которые ощутил в рамках съёмки передачи.

«Ещё немного фотографий с «технички» новых «Импровизаторов». Премьера 16 марта на СТС! Успеха шоу!!!!» — отметил Чепурченко.

ТВ,Антон Шастун,Вячеслав Чепурченко,Арсений Попов,Сергей Матвиенко,Павел Воля,
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