Бывший участник КВН раскрыл влияние телеигры на его жизнь

Известный российский актер, певец и бывший участник КВН Стас Ярушин заявил, что благодаре телеигре получил значительный опыт, который смог в дальнейшем применить в разных областях творчества. Влияние «Клуба веселых и находчивых» на свою жизнь он раскрыл в интервью телеканалу «360», запись доступна на Rutube .

«Я спел песню на конкурсе первокурсника в Челябинском государственном инженерном университете, и меня забрали кавээнщики на бэк-вокал. Все. И пошло-поехало», — рассказал Ярушин о начале игры в КВН.

Он подчеркнул, что благодарен судьбе за то, что ему удалось буквально за год попасть в Высшую лигу, в то время как у других кавээнщиков на это может уходить пять-шесть лет.