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57 минут назад

Бывший участник КВН раскрыл влияние телеигры на его жизнь

Lenta.ru

Известный российский актер, певец и бывший участник КВН Стас Ярушин заявил, что благодаре телеигре получил значительный опыт, который смог в дальнейшем применить в разных областях творчества. Влияние «Клуба веселых и находчивых» на свою жизнь он раскрыл в интервью телеканалу «360», запись доступна на Rutube.

Бывший участник КВН раскрыл влияние телеигры на его жизнь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я спел песню на конкурсе первокурсника в Челябинском государственном инженерном университете, и меня забрали кавээнщики на бэк-вокал. Все. И пошло-поехало», — рассказал Ярушин о начале игры в КВН.

Он подчеркнул, что благодарен судьбе за то, что ему удалось буквально за год попасть в Высшую лигу, в то время как у других кавээнщиков на это может уходить пять-шесть лет.

Кроме того, по словам артиста, участие в командах «Уездный город» и «Лица уральской национальности» принесло ему колоссальный опыт.

«Да, не все получалось, но это жизненный опыт, который мне в дальнейшем помог — и в плане актерской профессии, и в музыкальной деятельности. Да везде, даже в жизни», — отметил он.

ТВ,Стас Ярушин,
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