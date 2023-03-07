Первый канал опроверг подписание нового контракта с ведущим «Модного приговора»

Первый канал опроверг информацию о том, что предлагал ведущему «Модного приговора» Александру Васильеву продолжить сотрудничество и подписать новый контракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее во вторник, 7 марта, Васильев заявил, что «Модный приговор» может вернуться в эфир в ближайшее время. «Наверняка, и мы все ждем этого. (...) Я думаю, что это будет очень скоро, и я уверен, что все произойдет», — сказал Васильев в ответ на вопрос о том, планируется ли возобновить трансляцию шоу. Предыдущий контракт ведущего с Первым каналом истек в декабре 2022 года.