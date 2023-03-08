Скандалы Ксении Бородиной: с кем ругалась известная телеведущая

Ксения Бородина известна не только своими телевизионными проектами, но и многочисленными разборками со звездами российского шоу-бизнеса, а также с бывшими мужьями и их новыми возлюбленными. В день рождения телеведущей (восьмого марта ей исполняется 40 лет) вспомнили самые громкие скандалы последних лет с ее участием, которые активно обсуждали в прессе и социальных сетях.

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Что не поделили Бузова и Бородина?

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Телеведущие неоднократно устраивали публичные разборки. Так, например, одна из их последних стычек произошла после того, как Ольга ответила на вопрос подписчиков, общается ли она с Бородиной или нет. Бузова тогда внезапно обвинила экс-соведущую в двуличности и нарушении профессиональной этики.

«За 17 лет совместной работы я от Ксюши не услышала ни одного плохого слова в лицо. Только за глаза, только за спиной. И уж очень активно в своих социальных сетях. Точкой невозврата для меня стало то, что моя экс-коллега села на лобное место с моим бывшим молодым человеком (Давой Манукяном — Прим. ред.)», — заявила Бузова.

По словам певицы, Ксения могла из женской солидарности предупредить подругу о таком продюсерском решении и поддержать, как когда-то сделала сама Бузова. Ольга напомнила приятельнице, что, когда экс-возлюбленному Ксении Михаилу Терехину предлагали место ведущего, она была готова покинуть шоу вслед за коллегой.

«Люди быстро забывают все хорошее. Я это сделала, потому что знала, как ей было тяжело и как она переживала этот разрыв. Как говорится — почувствуй разницу», — подытожила Бузова.

Ответ Ксении Бородиной на нападки бывшей коллеги не заставил себя долго ждать. В своих социальных сетях телеведущая обвинила Бузову в сговоре с начальством: «Сама за моей спиной побежала к генеральным и договорилась, что кинешь «Дом-2» ради другой программы», — написала ведущая.

Опровергла Ксения и слова касательно ситуации с Терехиным. Бородина отметила, что ее бывшего бойфренда звали как участника и всю ситуацию она разрешила без помощи Ольги. В конце своего обращения телеведущая написала, что никогда не набивалась в подруги к ней, ведь дружить с Бузовой — это 24 часа в сутки рассказывать ей, какая она замечательная.

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Почему Ксения Бородина до сих пор выясняет отношения с бывшими?

Воюет постоянно телеведущая и с экс-возлюбленными, а также их новыми избранницами. Так, в середине января этого года случилась перепалка между Бородиной и супругой ее бывшего мужа Юрия Будагова. Знаменитость обрушилась с критикой на Залину Баширову, обвинив в пиаре на своем имени.

«Вы не устали хайп ловить на моем имени, отвечая на вопросы постоянно обо мне?! И начинать свои опросники с моего имени! У вас совесть есть? Я молчу годами! Вы не устали свои страницы за счет меня раскручивать?» — обратилась ведущая ко всем спутницам бывших мужей.

Бородина также заявила, что растит дочерей сама без посторонней помощи. Она добавила, что никогда не просила помощи у отцов своих детей, не пересекается с ними и при этом никогда не ограничивала им общение с наследницами.

Ответ жены первого супруга Бородиной не заставил себя ждать.

«Не совсем понимаю, о каком хайпе и пиаре идет речь? Вы о чем, дамы и господа? Не нужно меня путать со вторым бывшим мужем, который продавал рекламу с Марусей. Я замужем почти 10 лет, обо мне вообще никто не знал, но это не помешало мне шесть лет назад открыть школу, а три года назад — бренд косметики», — подчеркнула Баширова.

Залина также отметила, что налаживать, улучшать и влиять на отношения отца и ребенка — это не ее задача, а Бородиной и Будагова.

Напомним, у Ксении Бородиной в браке с Будаговым родилась дочь Маруся. Также телеведущая воспитывает дочь Теону от Курбана Омарова, с которым развелась в 2021 году после шести лет брака. Телеведущая и предприниматель не смогли сохранить дружеские отношения, они публично оскорбляли и обвиняли друг друга в неверности. Экс-супруги до сих пор не могут найти общий язык, продолжая отпускать колкие комментарии на тему их брака.

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Из-за чего сцепились Собчак и Бородина?

Между Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной после совместных съемок в «Доме-2» выстроились не самые гладкие отношения. Сама Бородина признавалась, что даже хотела уйти из проекта из-за недопонимания с Собчак. И хоть с того момента прошло довольно много времени, бывшие коллеги нередко задевают друг друга в социальных сетях. Так, например, Собчак высказалась о Бородиной, которая исподтишка сфотографировала актера Стивена Сигала.

«Бородина сама ненавидит, когда ее фоткают исподтишка, называет таких людей крысами. Но вы не понимаете это другое», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Бородина решила не оставлять журналистку без ответа. «Меня тут Ксения Анатольевна осудила, что я сняла Стивена Сигала, которого красиво сняла, между прочим. Я-то просто сфоткала, а вы, Ксения, вечно сдаете своих коллег по цеху», — ответила телеведущая.