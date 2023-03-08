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49 минут назад

«Состояние на надрыве»: звезда «Дома-2» Саша Черно пожаловалась на проблемы с деньгами и выгорание

Super.ru

Одна из самых ярких участниц телестройки, похоже, переживает не лучшие времена. Саша Черно пожаловалась подписчикам на плохое настроение, а заодно сообщила, что сильно выматывается на работе и вдобавок уже не в первый раз потеряла часть дохода.

Звезда «Дома-2» Саша Черно пожаловалась на проблемы с деньгами и выгорание
Фото: Super.ruSuper.ru

Напомним, с 2018 года Черно замужем за «коллегой» по реалити Иосифом Оганесяном, который большую часть своего времени уделяет уходу за двухлетним сыном. Саша в свою очередь взяла на себя финансовые вопросы.

Кроме того, Саша призналась, что только кажется сильной, а на самом деле она девушка ранимая и чувствительная.

Что ж, в состоянии девушки нет ничего удивительного: совсем недавно она сделала пластическую операцию — липосакцию подбородка. Позволим себе предположить, что реабилитация еще не закончилась и Саше как минимум положен покой и отдых, а не работа и тусовки.

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