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22 минуты назад

Популярный комик рассказал о цензуре в КВН и Comedy Club

Мария Иглина

Популярный российский комик Олег Верещагин сравнил КВН и Comedy Club. Подробностями он поделился в беседе с "Вечерней Москвой".

Популярный комик рассказал о цензуре в КВН и Comedy Club
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по словам Верещагина, в КВН гораздо больше ограничений и запретов, чем в Comedy Club. Однако он отметил, что на КВН цезура сложилась сама:

"Люди понимают: если ты можешь кого-то обидеть, зачем шутить на эту тему? Есть сотни других!".

Комик высказался о закрытии Comedy Club

При этом комику всегда нравилось, что на КВН игрок мог завуалированно сказать какое-то слово, которое нельзя было произносить со сцены. И, если зрители понимали, то они смеялись.

Ранее актриса Светлана Немоляева раскрыла талант Андрея Миронова.

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