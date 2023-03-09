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25 минут назад

Стас Ярушин рассказал о краже на съемках "Звезд в Африке"

Газета.Ru

Актер Стас Ярушин поделился в подкасте «Ниче святого» подробностями съемок шоу «Звезды в Африке».

Ярушин рассказал о краже на съемках "Звезд в Африке"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ярушин признался, что он и другие участники на проекте своровали грейпфруты из-за голода. Звезды украли плоды с плантации, когда ехали с испытания. Однако съемочная команда вовремя это заметила и чуть не оштрафовала членов лагеря.

«Нам тогда сказали: "Убирайте их, иначе штраф"», — вспомнил Ярушин.

Ярушин участвовал в 1-м и 3-м сезонах «Звезд в Африке». В проекте известные личности проходят различные испытания в тяжелых условиях. В шоу знаменитостям нередко приходится голодать.

Ранее ведущая проекта Ольга Бузова рассказала, как жила среди диких животных в Африке.

ТВ,Стас Ярушин,Ольга Бузова,
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