Ярушин рассказал о краже на съемках "Звезд в Африке"

Актер Стас Ярушин поделился в подкасте «Ниче святого» подробностями съемок шоу «Звезды в Африке».
Ярушин признался, что он и другие участники на проекте своровали грейпфруты из-за голода. Звезды украли плоды с плантации, когда ехали с испытания. Однако съемочная команда вовремя это заметила и чуть не оштрафовала членов лагеря.
«Нам тогда сказали: "Убирайте их, иначе штраф"», — вспомнил Ярушин.
Ярушин участвовал в 1-м и 3-м сезонах «Звезд в Африке». В проекте известные личности проходят различные испытания в тяжелых условиях. В шоу знаменитостям нередко приходится голодать.
Ранее ведущая проекта Ольга Бузова рассказала, как жила среди диких животных в Африке.