Долина удивила зрителей шоу «Конфетка» импровизацией и макияжем

Творческий телепроект «Конфетка» на канале ТНТ набирает популярность среди российской зрительской аудитории. Участницей одного из свежих выпусков оказалась 67-летняя исполнительница Лариса Долина.

Фото: Fbm Fbm

Знаменитость вышла на сцену с песней «Юпитер и стразы» Станислава Солодовникова. Жюри ожидало, что данную композицию будут исполнять Сергей Пенкин или Шура, так как она подходит под их репертуар. Но Долина со своими серьезными вокальными данными и джазовой импровизацией заставила судей посмотреть на песню с иной стороны.

Внимание зрителей привлек не только талант вокалистки, но и ее примечательный макияж. Она украсила лицо большими стразами, которые переливаются в свете софитов. Сам номер оформили 3D алмазами, которые будто летели на зрителей с широкого экрана.