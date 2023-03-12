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1 час назад

Долина удивила зрителей шоу «Конфетка» джазовой импровизацией и молодежным макияжем

FBM.ruиещё 2

Творческий телепроект «Конфетка» на канале ТНТ набирает популярность среди российской зрительской аудитории. Участницей одного из свежих выпусков оказалась 67-летняя исполнительница Лариса Долина.

Долина удивила зрителей шоу «Конфетка» импровизацией и макияжем
Фото: FbmFbm

Знаменитость вышла на сцену с песней «Юпитер и стразы» Станислава Солодовникова. Жюри ожидало, что данную композицию будут исполнять Сергей Пенкин или Шура, так как она подходит под их репертуар. Но Долина со своими серьезными вокальными данными и джазовой импровизацией заставила судей посмотреть на песню с иной стороны.

Внимание зрителей привлек не только талант вокалистки, но и ее примечательный макияж. Она украсила лицо большими стразами, которые переливаются в свете софитов. Сам номер оформили 3D алмазами, которые будто летели на зрителей с широкого экрана.

Следует отметить, что Долина часто появляется на различных вокальных телепроектах. К примеру, участие знаменитости в передаче «Три аккорда» закончилось для нее скандалом.

ТВ,Лариса Долина,Сергей Пенкин,
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