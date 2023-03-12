Пригласят ли в «Модный приговор» на Первом канале прежних ведущих

Первый канал продолжает убирать из эфира популярные некогда развлекательные ТВ-передачи. Стало известно, что на телеэкраны не вернутся ни «Давай поженимся» (16+), ни «Модный приговор» (6+), чей ведущий Александр Васильев ранее позволил себе неоднозначные высказывания.

Фото: 2х2 2х2

И «Модный приговор», и «Давай поженимся» не выходили в эфир с февраля 2022 года - с тех самых пор, как Первый канал временно приостановил выход развлекательных шоу. Однако прошёл год, а приостановку так и не отменили. Несколько раз в Сети появлялись слухи о том, что телезрители вот-вот вновь увидят любимых ведущих - но слухи оказывались только слухами.

Видео дня

Авторам Telegram-канала «Антиглянец» удалось поговорить с модным критиком Александром Васильевым в аэропорту Каира, откуда тот вылетал в Израиль. В беседе с журналистами Васильев опроверг, что «Модный приговор» в ближайшее время вернётся на экраны. Он предположил, что слух запустил телеканал НТВ:

Там стартует новая программа, которую ведёт наша уважаемая бывшая соведущая Надежда Бабкина вместе с известным стилистом из Баку Владом Лисовцом. Так как у этой программы пока нет ни рейтинга, ни имени, шумиху ей обеспечит именно этот слух. Думаю, что это будет интересная передача, - прокомментировал модный критик.

Также он признался, что скучает по «Модному приговору» и верит: однажды передача вернётся. Но не сейчас - пока у ведущего даже не заключён контракт с Первым каналом, последний истёк 31 декабря 2022 года.

Правда, судя по комментариям в Сети, возвращения «Модного приговора» ждут не все. Некоторые комментаторы назвали отказ от шоу «настоящим подарком»:

Спасибо, порадовали. Эта новость равна букету роз. Хорошая новость, - пишут они.

Но есть и обратное мнение. Отдельные пользователи считают, что «Модный приговор» был «не так уж и плох». Примерно такой же противоречивой оказалась реакция на то, что «Давай поженимся» тоже пока не вернётся в эфир, - порадовались не все.

О том, что «Давай поженимся» не появится этой весной на телеэкранах, рассказал член команды проекта в разговоре с KP.RU.

Неясно, будут ли они даже в долгосрочной перспективе, - заметил источник.