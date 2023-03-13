Певицу Жасмин разоблачили на шоу "Маска"

Проект "Маска" на НТВ по итогам очередного выпуска покинула Пиковая Дама. Как выяснилось, в этом образе скрывалась певица Жасмин.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Стоит отметить, что большинство судей угадали певицу. А сама Жасмин спустя несколько часов после выхода программы в эфир поблагодарила судей и зрителей за поддержку.

Напомним, ранее в шоу разоблачили Дикобраза, им оказался Вадим Казаченко. Яна Рудковская сняла маску Лисенка, а фигуристка Евгения Медведева скрывалась в костюме Шаурмы. Никого из них судьи не угадали.

В шоу остались: Хомяк, Скунс, Ворон, Горностай, Мандрил, Феникс, Скорпион, Гусеница, Мамонтёнок и Пудель.