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20 минут назад

Певицу Жасмин в образе Пиковой Дамы разоблачили на шоу "Маска"

Российская Газета

Проект "Маска" на НТВ по итогам очередного выпуска покинула Пиковая Дама. Как выяснилось, в этом образе скрывалась певица Жасмин.

Певицу Жасмин разоблачили на шоу "Маска"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Стоит отметить, что большинство судей угадали певицу. А сама Жасмин спустя несколько часов после выхода программы в эфир поблагодарила судей и зрителей за поддержку.

Напомним, ранее в шоу разоблачили Дикобраза, им оказался Вадим Казаченко. Яна Рудковская сняла маску Лисенка, а фигуристка Евгения Медведева скрывалась в костюме Шаурмы. Никого из них судьи не угадали.

В шоу остались: Хомяк, Скунс, Ворон, Горностай, Мандрил, Феникс, Скорпион, Гусеница, Мамонтёнок и Пудель.

Следующий выпуск шоу " Маска" выйдет в эфир 19 марта.

ТВ,Вадим Казаченко,Евгения Медведева,Яна Рудковская,
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